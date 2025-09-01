Reklama
Tak wygląda logo Vision Quest. Dostrzeżono je na planie filmu DC

W sieci pojawiło się zdjęcie logo miniserialu Vision Quest. Zauważono je w dość nietypowym miejscu, bo na planie filmu Clayface, nad którym rozpoczęły się prace.
Magda Muszyńska
Tagi:  marvel 
logo vision quest
Paul Bettany - Biały Vision fot. Marvel Studios
Premierę spin-offu WandaVision, który skupia się na Visionie granym przez Paula Bettany'ego, zaplanowano na 2026 rok na Disney+. Marvel jeszcze nie rozpoczął promocji nowego projektu, którego tytuł roboczy to Vision Quest. Jednak na planie filmu od DC Studios dostrzeżono logo tej produkcji.

Czytaj więcej: Obsadzono Paladina w Vision Quest. Kto zastąpi Kerry Condon jako F.R.I.D.A.Y.?

Zdjęcia do filmu Clayface, który będzie częścią DCU, rozpoczęły się 31 sierpnia w Liverpoolu. Na planie dostrzeżono mężczyznę, który miał na sobie koszulkę z logo Vision Quest. Nie wiadomo czy ta osoba jest członkiem ekipy filmowej, która po zakończeniu zdjęć do produkcji Marvela w lipcu, teraz przeniosła się na plan filmu DC. Zobaczcie poniżej, jak prezentuje się logo, które wcale nie musi być ostateczną wersją, biorąc pod uwagę, że tytuł tego miniserialu może się jeszcze zmienić.

Vision Quest - logo serialu

Vision Quest - prawdopodobne logo serialu

arrow-left
Vision Quest - prawdopodobne logo serialu
Źródło:
arrow-right

Vision Quest - fabuła, obsada

Vision Quest ma być zwieńczeniem serialowej trylogii, która zaczęła się w WandaVision i była kontynuowana w To zawsze Agatha. Według doniesień James Spader wcielił się w Ultrona w ludzkiej formie, który ma być złoczyńcą serialu. Mają też powrócić inne postacie AI. Nie wiadomo czy Wandę ponownie zagrała Elizabeth Olsen.

W obsadzie oprócz Paula Bettany'ego w roli Visiona oraz Spadera znaleźli się Todd Stashwick, Ruaridh Mollica, T'Nia Miller, Emily Hampshire i Orla Brady. 

Czytaj więcej: Jak skończy się Vision Quest? Te postacie z MCU mogą wrócić w finale

Źródło: comicbookmovie.com

Magda Muszyńska
