Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Paul Bettany chyba zdradził za wiele. Vision Quest będzie o SPOILER

Paul Bettany pojawił się na Comic-Conie w Los Angeles. Aktor pojawił się kilkoma nowymi szczegółami na temat solowego serialu o Visionie, na który fani czekają z niecierpliwością. Prawdopodobnie gwiazdor zdradził nawet nieco więcej niż powinien.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Wiccan 
vision quest MCU
Paul Bettany - Biały Vision fot. Marvel Studios
Reklama

Paul Bettany poruszył temat solowego serialu o Visionie, który ma zadebiutować na Disney+ w 2026 roku. Poniżej znajdziecie jego wypowiedź w tej sprawie. Uważajcie jednak, ponieważ część z Was może uznać jego wypowiedź za spojlerową! 

Serial opowiada o traumie międzypokoleniowej.... ojców i synów, o wypieraniu się bólu i zaprzeczaniu własnej prawdzie, a także o pogodzeniu się z tym, kim jesteś – zapowiedział Paul Bettany na Comic-Conie w Los Angeles.

Jego wypowiedź można interpretować na kilka sposobów. W teorii można uznać Ultrona za "ojca" Visiona. A wiemy, że złoczyńca na pewno wróci na ekran. Kolejną oczywistą możliwością jest to, że Wiccan i Speed, dzieci Visiona i Wandy, pojawią się w serialu.

Vision Quest - Wiccan i Speed wrócą?

Druga wersja jest o tyle prawdopodobna, że Vision Quest ma zakończyć trylogię, w skład której wchodzą jeszcze WandaVision i To zawsze Agatha. Wiccan i Speed w żadnej z tych produkcji nie byli co prawda głównymi bohaterami, ale jednocześnie – w każdej z nich odgrywali kluczową rolę i napędzali fabułę. Miałoby więc sens, że to właśnie w solowym serialu o Visionie bracia spotkają się ponownie. Byłoby to piękną klamrą, spinającą całą trylogię. 

Wiele osób od dłuższego czasu zakłada też, że "Tucker" grany przez aktora znanego jako Ruaridh Mollica okaże się Tommym Maximoffem aka Speedem. Postać została wymieniona wcześniej wśród obsady, z której większość bohaterów doskonale już znamy. Nic dziwnego więc, że zaczęły pojawiać się na jej temat teorie. 

Scarlet Witch - ciekawostki

Scarlet Witch początkowo była przeciwniczką X-Menów. W swoim debiutanckim zeszycie The X-Men #4 była członkinią Brotherhood of Evil Mutants. Pomagała wraz z bratem złoczyńcy Magneto w walce z X-Menami. Dopiero później dostała drugą szansę od Avengersów i odkupiła swoje winy.

arrow-left
Scarlet Witch – ciekawostki
For. Marvel Comics
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Wiccan 
vision quest MCU
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
Vision Quest

7,2

2024
To zawsze Agatha
Oglądaj TERAZ To zawsze Agatha Przygodowy

7,9

2021
Oglądaj TERAZ WandaVision Romans

Najnowsze

1 Silent Hill f
-

Świetny wynik Silent Hill f. Konami ma powody do zadowolenia

2 16. The Defenders (2017)
-

Luke Cage, Jessica Jones i Daredevil znów razem. Fani Defenders pieją z zachwytu

3 Gran Turismo 7 - ocena 9/10
-

Tory z F1 trafią do Gran Turismo 7. Nadciąga wielka aktualizacja gry

4 Sztuczna Inteligencja
-

Powstała aktorka AI - i już podpisała kontrakt z agencją

5 Anemone
-

Pierwsze recenzje filmu Anemone. Czy Daniel Day-Lewis zaliczył udany powrót do aktorstwa?

6 Spider-Man 4 - Punisher
-
Plotka

W Spider-Manie 4 Punisher zapoluje na tego złoczyńcę. Znamy finał sceny z czołgiem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e01

Simpsonowie

s2025e187

Moda na sukces

s03e04

s16e01

Bob’s Burgers

s42e239

Ridiculousness

s42e240

Ridiculousness

s42e241

Ridiculousness

s42e242

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Zachary Levi
Zachary Levi

ur. 1980, kończy 45 lat

Ian McShane
Ian McShane

ur. 1942, kończy 83 lat

Erika Eleniak
Erika Eleniak

ur. 1969, kończy 56 lat

Mackenzie Crook
Mackenzie Crook

ur. 1971, kończy 54 lat

Nicolas Winding Refn
Nicolas Winding Refn

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV