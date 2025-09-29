Paul Bettany chyba zdradził za wiele. Vision Quest będzie o SPOILER

fot. Marvel Studios

Reklama

Paul Bettany poruszył temat solowego serialu o Visionie, który ma zadebiutować na Disney+ w 2026 roku. Poniżej znajdziecie jego wypowiedź w tej sprawie. Uważajcie jednak, ponieważ część z Was może uznać jego wypowiedź za spojlerową!

Serial opowiada o traumie międzypokoleniowej.... ojców i synów, o wypieraniu się bólu i zaprzeczaniu własnej prawdzie, a także o pogodzeniu się z tym, kim jesteś – zapowiedział Paul Bettany na Comic-Conie w Los Angeles.

Jego wypowiedź można interpretować na kilka sposobów. W teorii można uznać Ultrona za "ojca" Visiona. A wiemy, że złoczyńca na pewno wróci na ekran. Kolejną oczywistą możliwością jest to, że Wiccan i Speed, dzieci Visiona i Wandy, pojawią się w serialu.

Vision Quest - Wiccan i Speed wrócą?

Druga wersja jest o tyle prawdopodobna, że Vision Quest ma zakończyć trylogię, w skład której wchodzą jeszcze WandaVision i To zawsze Agatha. Wiccan i Speed w żadnej z tych produkcji nie byli co prawda głównymi bohaterami, ale jednocześnie – w każdej z nich odgrywali kluczową rolę i napędzali fabułę. Miałoby więc sens, że to właśnie w solowym serialu o Visionie bracia spotkają się ponownie. Byłoby to piękną klamrą, spinającą całą trylogię.

Wiele osób od dłuższego czasu zakłada też, że "Tucker" grany przez aktora znanego jako Ruaridh Mollica okaże się Tommym Maximoffem aka Speedem. Postać została wymieniona wcześniej wśród obsady, z której większość bohaterów doskonale już znamy. Nic dziwnego więc, że zaczęły pojawiać się na jej temat teorie.

Scarlet Witch - ciekawostki