Paul Bettany chyba zdradził za wiele. Vision Quest będzie o SPOILER
Paul Bettany pojawił się na Comic-Conie w Los Angeles. Aktor pojawił się kilkoma nowymi szczegółami na temat solowego serialu o Visionie, na który fani czekają z niecierpliwością. Prawdopodobnie gwiazdor zdradził nawet nieco więcej niż powinien.
Paul Bettany poruszył temat solowego serialu o Visionie, który ma zadebiutować na Disney+ w 2026 roku. Poniżej znajdziecie jego wypowiedź w tej sprawie. Uważajcie jednak, ponieważ część z Was może uznać jego wypowiedź za spojlerową!
Jego wypowiedź można interpretować na kilka sposobów. W teorii można uznać Ultrona za "ojca" Visiona. A wiemy, że złoczyńca na pewno wróci na ekran. Kolejną oczywistą możliwością jest to, że Wiccan i Speed, dzieci Visiona i Wandy, pojawią się w serialu.
Vision Quest - Wiccan i Speed wrócą?
Druga wersja jest o tyle prawdopodobna, że Vision Quest ma zakończyć trylogię, w skład której wchodzą jeszcze WandaVision i To zawsze Agatha. Wiccan i Speed w żadnej z tych produkcji nie byli co prawda głównymi bohaterami, ale jednocześnie – w każdej z nich odgrywali kluczową rolę i napędzali fabułę. Miałoby więc sens, że to właśnie w solowym serialu o Visionie bracia spotkają się ponownie. Byłoby to piękną klamrą, spinającą całą trylogię.
Wiele osób od dłuższego czasu zakłada też, że "Tucker" grany przez aktora znanego jako Ruaridh Mollica okaże się Tommym Maximoffem aka Speedem. Postać została wymieniona wcześniej wśród obsady, z której większość bohaterów doskonale już znamy. Nic dziwnego więc, że zaczęły pojawiać się na jej temat teorie.
