VisionQuest: powrót Scarlet Witch, zapowiedź Champions i dwa nowe nazwiska w obsadzie
Są nowe informacje na temat VisionQuest. Oprócz dwóch nowych nazwisk w obsadzie i wypowiedzi Elizabeth Olsen, mamy plotkę na temat Billy'ego Maximoffa, która sugeruje, że serial będzie bardzo ważny dla całego MCU.
VisionQuest powoli staje się jednym z najbardziej wyczekiwanych seriali Marvela. Nic dziwnego, skoro według plotek postać będzie odgrywać ważną rolę w kulminacji Sagi Multiwersum. Z kolei nowe doniesienia wskazują, że właśnie jego solowy serial zbuduje fundamenty pod Champions i powrót Scarlet Witch. W międzyczasie zdradzono także dwa nowe nazwiska z obsady i sama Elizabeth Olsen wypowiedziała się na temat nadchodzącej produkcji Marvela.
Zapraszamy do lektury wszystkich ostatnich najważniejszych doniesień na temat VisionQuest.
Kto dołączył do obsady VisionQuest?
Lauren Morais (znana z serialu The Red King) i Diane Morgan (ekranowa Philomena Cunk) dołączyły do obsady VisionQuest. Według informacji portalu Variety, Morais ma zagrać Lisę Molinari. To postać blisko związaną z Thomasem Shepherdem aka Speedem, czyli synem Scarlet Witch i Visiona. W komiksach poznali się w poprawczaku. Dziewczyna odkryła specjalny płaszcz, który dawał jej dodatkową parę rąk. Z czasem chciała dołączyć do Avengersów, ale jej się to nie udało. Ostatecznie została antagonistką. Z kolei Morgan ma wcielić się w kogoś, powiązanego z Paladinem, którego możecie znać z komiksów o Daredevilu. Nic więcej jednak nie wiadomo na temat jej roli.
Czy Elizabeth Olsen zobaczy VisionQuest?
Elizabeth Olsen w rozmowie z Inverse przyznała, że nie może się doczekać, by zobaczyć serial VisionQuest z MCU. Nic dziwnego. Główną rolę w produkcji gra Paul Bettany. Aktorzy od lat wcielają się w ekranową parę Marvela, czyli Scarlet Witch i Visiona. Artystka trzyma więc kciuki za swojego kolegę z planu.
Czy Billy Maximoff pojawi się w VisionQuest? [PLOTKA]
Znany scooper @MyTimeToShineH twierdzi, że Billy Maximoff aka Wiccan pojawi się w serialu VisionQuest. Jego zdaniem jego pojawienie się będzie zapowiedzią serii Champions, filmu Secret Wars i... powrotu Wandy Maximoff. Z jego słów wynika więc, że być może niedługo zobaczymy rodzinę Scarlet Witch w komplecie. Co jest o tyle ciekawe, że początkowo zakładano, iż VisionQuest będzie raczej oderwany od MCU. Za to pojawia się coraz więcej doniesień, że Vision będzie kluczową postacią w finale Sagi Multiwersum, a wydarzenia z jego solowego serialu będą miały duży wpływ na nadchodzących Avengersów.
Scarlet Witch - ciekawostki
