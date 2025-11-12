placeholder
VisionQuest: powrót Scarlet Witch, zapowiedź Champions i dwa nowe nazwiska w obsadzie

Są nowe informacje na temat VisionQuest. Oprócz dwóch nowych nazwisk w obsadzie i wypowiedzi Elizabeth Olsen, mamy plotkę na temat Billy'ego Maximoffa, która sugeruje, że serial będzie bardzo ważny dla całego MCU.
Paulina Guz
Tagi:  scarlet witch 
Visionquest MCU
The Vision & The Scarlet Witch Fot. Marvel
VisionQuest powoli staje się jednym z najbardziej wyczekiwanych seriali Marvela. Nic dziwnego, skoro według plotek postać będzie odgrywać ważną rolę w kulminacji Sagi Multiwersum. Z kolei nowe doniesienia wskazują, że właśnie jego solowy serial zbuduje fundamenty pod Champions i powrót Scarlet Witch. W międzyczasie zdradzono także dwa nowe nazwiska z obsady i sama Elizabeth Olsen wypowiedziała się na temat nadchodzącej produkcji Marvela.

Zapraszamy do lektury wszystkich ostatnich najważniejszych doniesień na temat VisionQuest

Kto dołączył do obsady VisionQuest?

Lauren Morais (znana z serialu The Red King) i Diane Morgan (ekranowa Philomena Cunk) dołączyły do obsady VisionQuest. Według informacji portalu Variety, Morais ma zagrać Lisę Molinari. To postać blisko związaną z Thomasem Shepherdem aka Speedem, czyli synem Scarlet Witch i Visiona. W komiksach poznali się w poprawczaku. Dziewczyna odkryła specjalny płaszcz, który dawał jej dodatkową parę rąk. Z czasem chciała dołączyć do Avengersów, ale jej się to nie udało. Ostatecznie została antagonistką. Z kolei Morgan ma wcielić się w kogoś, powiązanego z Paladinem, którego możecie znać z komiksów o Daredevilu. Nic więcej jednak nie wiadomo na temat jej roli. 

Czy Elizabeth Olsen zobaczy VisionQuest?

Elizabeth Olsen w rozmowie z Inverse przyznała, że nie może się doczekać, by zobaczyć serial VisionQuest z MCU. Nic dziwnego. Główną rolę w produkcji gra Paul Bettany. Aktorzy od lat wcielają się w ekranową parę Marvela, czyli Scarlet Witch i Visiona. Artystka trzyma więc kciuki za swojego kolegę z planu. 

Nie wiedziałam o tym, póki nie spędziłam ostatnio trochę czasu z Paulem. Jest z tego bardzo dumny. To naprawdę zapowiada się na niesamowitą trylogię, złożoną z VisionQuest, To zawsze Agathy i WandaVision. Nie mogę doczekać się, by to zobaczyć.

Czy Billy Maximoff pojawi się w VisionQuest? [PLOTKA]

Znany scooper @MyTimeToShineH twierdzi, że Billy Maximoff aka Wiccan pojawi się w serialu VisionQuest. Jego zdaniem jego pojawienie się będzie zapowiedzią serii Champions, filmu Secret Wars i... powrotu Wandy Maximoff. Z jego słów wynika więc, że być może niedługo zobaczymy rodzinę Scarlet Witch w komplecie. Co jest o tyle ciekawe, że początkowo zakładano, iż VisionQuest będzie raczej oderwany od MCU. Za to pojawia się coraz więcej doniesień, że Vision będzie kluczową postacią w finale Sagi Multiwersum, a wydarzenia z jego solowego serialu będą miały duży wpływ na nadchodzących Avengersów.

Scarlet Witch - ciekawostki

Scarlet Witch początkowo była przeciwniczką X-Menów. W swoim debiutanckim zeszycie The X-Men #4 była członkinią Brotherhood of Evil Mutants. Pomagała wraz z bratem złoczyńcy Magneto w walce z X-Menami. Dopiero później dostała drugą szansę od Avengersów i odkupiła swoje winy.

Scarlet Witch – ciekawostki
For. Marvel Comics
Źródło: variety.com, comicbookmovie.com

Powiązane seriale
Vision Quest

7,9

2021
Oglądaj TERAZ WandaVision Romans
Powiązane filmy
2027
Avengers: Secret Wars Sci-Fi

