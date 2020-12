Sony musi odblokować zbanowane PS5. Jest wyrok sądu w sprawie

Źródło: SIE

W ostatnich tygodniach głośno było o praktykach Sony polegających na banowaniu konsol graczy PS5, którzy odsprzedawali dostęp do PlayStation Plus Collection, czyli zestawu największych hitów z PlayStation 4 dostępnych w ramach abonamentu. Wśród nich znalazły się m.in. takie tytuły, jak Uncharted 4: Kres Złodzieja czy Persona 5.

Gracze, którzy sprzedawali PlayStation Plus Collection mogli spotkać się z odpowiednią reakcją ze strony Sony. W pewnych sytuacjach mogło skończyć się to nawet zbanowaniem konsoli, a tym samym też utratą jej funkcji sieciowych. Nie każdemu to się spodobało, a w jednym z przypadków sprawa trafiła do brazylijskiego sądu.

Wyrok w sprawie już zapadł i nie jest korzystny dla Sony. Japońska firma na mocy wyroku sądu w São Paulo musi odblokować graczowi zbanowane PS5. Ma na to 72 godziny. Każdy dzień zwłoki będzie korporacje kosztował 200 reali brazylijskich (około 140 zł). Łączna kwota zadośćuczynienia, jaką korporacja w przypadku nieodblokowana PS5 będzie musiała zapłacić pokrzywdzonemu nie wyniesie jednak więcej niż wartość zakupionego sprzętu.

Zdaniem sądu, który wydał precedensowy wyrok, takie działania Sony powodują "niebezpieczeństwo nieodwracalnego uszkodzenia lub trudnej naprawy (konsoli)". Firmie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji sądu do wyższej instancji.