W garniturach bije rekordy popularnosci w Ameryce Północnej. Czy kontynuacja ma szansę powstać?

Aaron Korsh, czyli twórca serialu W garniturach poświęcił w niedziele 20 sierpnia czas fanom na X (Twitter). Ich jest więcej niż kiedykolwiek, bo na terenie Ameryki Północnej biją one rekordy popularności dzięki platformom streamingowym Netflix i Peacock. Padają więc pytania: czy będzie kontynuacja? W końcu trend powrotów lubianych seriali po latach wciąż jest mocny w amerykańskiej telewizji.

W garniturach - szanse na kontynuacje

Na wstępie twórca stanowczo podkreślił, że na ten moment nie ma w planach rebootu W garniturach i nie trwają prace nad żadną kontynuacją. Co musiałoby się zdarzyć, by to się zmieniło?

- Musiałby zakończyć się strajk, a potem jakaś stacja lub platforma streamingowa musieliby się odezwać i wówczas wszyscy kolektywnie musielibyśmy tego chcieć. A to nie jest jakaś drobnostka.

Ktoś zasugerował, że koniec serialu był piękny, a rebooty/kontynuacje rzadko są tak samo dobre i się sprawdzają. Twórca na to: nie jest to cos, z czym mógłbym się nie zgodzić.

W innych tweetach wspomniał o ciekawostce: pierwotnie myślał, że Harvey i Dana na koniec będą razem. Do tego dodaje, że nie chciał, aby Gina Torres odeszła z serialu, by zagrać w swoim spin-offie Pearson.