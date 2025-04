Tears of the Kingdom i Breath of the Wild na Nintendo Switch 2 z wyczekiwaną funkcją. Jest jednak pewien haczyk

fot. Nintendo

Podczas kwietniowej prezentacji Nintendo Switch 2 Direct ujawniono, że The Legend of Zelda: Breath of the Wild oraz Tears of the Kingdom doczekają się ulepszonych, płatnych wydań na nową konsolę japońskiej firmy. Zaoferują one nie tylko wyższą rozdzielczość i płynność, ale także wsparcie dla nowej aplikacji mobilnej Zelda Notes, która umożliwi dostęp do mapy, notatek i nie tylko. Pojawi się w niej również wyczekiwana przez wielu funkcja naprawy broni, jednak będzie się to wiązało z istotnymi ograniczeniami.

W Zelda Notes gracze będą mieli możliwość odbierania codziennych bonusów. Każdego dnia będziemy mogli wylosować jedną nagrodę, taką jak między innymi posiłek odnawiający zdrowie lub zwiększający statystyki Linka. Jak jednak zauważył Zeltik na swoim kanale YouTube, jedną z możliwych nagród jest także naprawa ekwipunku. Możecie zobaczyć to w mniej więcej 10. minucie poniższego materiału wideo.

Co to oznacza? Że naprawa broni faktycznie będzie możliwa, ale w najlepszym wypadku tylko raz dziennie — i to pod warunkiem, że dopisze nam szczęście.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild i Tears of the Kingdom w wydaniu Nintendo Switch 2 Edition zadebiutują w dniu premiery nowej konsoli, czyli 5 czerwca tego roku. Osoby, które posiadają już te gry w wersji na pierwszego Switcha będą mogły dokonać płatnej aktualizacji.