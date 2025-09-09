Co dalej z Frozen 3? Na hit Disneya jeszcze poczekamy - prace postępują powoli
Josh Gad poinformował o toku prac nad filmem Frozen 3. Wygląda na to, że kontynuacje hitowej serii Disneya jeszcze poczekamy.
Kraina lodu to jedna z najpopularniejszych animowanych, współczesnych serii Disneya, która doczekała się do tej pory dwóch części z trzecią w drodze. Ta została niedawno przesunięta z 2026 roku na kolejny - 2027. Dotychczasowe produkcje w światowym box office uzyskały kolejno 1.28 mld dolarów i 1.45 mld dolarów, co czyni je jednymi z najlepiej zarabiających filmów animowanych w historii. A na jakim etapie prac jest kontynuacja? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Josh Gad, czyli głos pociesznego bałwana Olafa.
Collider zaczepił Josha Gada podczas festiwalu filmowego w Toronto. Na jakim etapie prac stoi Frozen 3?
Później przyznał, że dla niego tworzenie kontynuacji jest możliwe tylko wtedy, gdy jest dobry plan na nią. Dodał, że Jennifer Lee wzięła te słowa do serca i przygotowała coś na co zdecydowanie warto czekać. Zważywszy na dotychczasowe sukcesy tej serii - publiczność powinna bez wahania pojawić się w kinie i zweryfikować to osobiście.
Najlepiej zarabiające filmy animowane
