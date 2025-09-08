Filmy animowane, o których mówi się za mało. Perełki, które nie przebiły się do mainstreamu [TOP 10]
Animacje od wielu lat rządzą kinem i trafią nie tylko do najmłodszych, ale i całych rodzin. Oto lista dziesięciu takich, którym nie udało się przebić do mainstreamu, ale porwały serca wszystkich, którzy dali im szansę.
Filmy animowane od dekad towarzyszą rozwojowi kinematografii i zachwycają kolejne pokolenia dzieci i nie tylko. Ich popularność z roku na rok tylko rośnie, a dowodem na to może być obecność dwóch tego typu produkcji na liście 10 najlepiej zarabiających filmów w całej historii kina - jest to Ne Zha 2: W krainie potworów zajmujące 5. lokatę oraz W głowie się nie mieści 2 na miejscu ósmym. Obie te produkcje są też nowe - chińska superprodukcja animowana jest z 2025 roku, a hit Pixara tylko rok starszy.
W zalewie kolejnych filmów animowanych od Disneya, Pixara czy DreamWorks warto spojrzeć na perełki, którym nie udało się przebić do mainstreamu. Nie brakowało im jakości i pewnie o wielu z nich słyszeliście lub sami oglądaliście w dzieciństwie i nie tylko. Nie są jednak tak popularne jak box office'owe hity, o których była mowa wcześniej.
Filmy animowane, o których mówi się za mało [TOP 10]
Portal Screen Rant przygotował listę dziesięciu filmów animowanych, którym nie brakowało niczego poza większym rozgłosem. Tym produkcjom warto dać szansę nawet jeśli o nich nie słyszeliście!
Źródło: screenrant.com
