Zwiastun familijnej animacji W krainie snów. Dzieciaki ruszają na poszukiwania Piaskuna!

W krainie snów to nadchodzący film animowany dla całej rodziny, który trafi 14 listopada na Netflix. W nim rodzeństwo wyrusza do tytułowej krainy, aby uratować swoją rodzinę. W tym celu muszą odnaleźć Piaskuna. Nie będzie to proste, ponieważ na ich drodze pojawią się koszmary.

W sieci udostępniono zwiastun tego komediowego filmu familijnego, który możecie zobaczyć poniżej.

W krainie snów - zwiastun

W krainie snów - zdjęcia

W krainie snów - fabuła, obsada

Stevie i jej młodszy brat Elliot wyruszają w podróż po surrealistycznej krainie własnych marzeń sennych, aby odnaleźć Piaskuna, który może sprawić, że najpiękniejszy z ich snów stanie się rzeczywistością. Głosu bohaterom w wersji angielskiej użyczają Jolie Hoang-Rappaport, Elias Janssen, Craig Robinson, Simu Liu i Cristin Milioti.

Za reżyserię animacji odpowiadają Alexander Woo i Erik Benson. Obaj napisali również scenariusz wraz ze Stanleyem Moore'em.