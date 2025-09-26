Zwiastun familijnej animacji W krainie snów. Dzieciaki ruszają na poszukiwania Piaskuna!
Animacja W krainie snów zabierze widzów na fantastyczną nocną przygodę. W sieci pojawił się zwiastun tego familijnego filmu. Premiera jesienią na Netflix.
W krainie snów to nadchodzący film animowany dla całej rodziny, który trafi 14 listopada na Netflix. W nim rodzeństwo wyrusza do tytułowej krainy, aby uratować swoją rodzinę. W tym celu muszą odnaleźć Piaskuna. Nie będzie to proste, ponieważ na ich drodze pojawią się koszmary.
Czytaj więcej: Finałowy zwiastun Wicked: Na Dobre. Szykuje się kolejne zachwycające wizualnie widowisko!
W sieci udostępniono zwiastun tego komediowego filmu familijnego, który możecie zobaczyć poniżej.
W krainie snów - zwiastun
W krainie snów - zdjęcia
W krainie snów - fabuła, obsada
Stevie i jej młodszy brat Elliot wyruszają w podróż po surrealistycznej krainie własnych marzeń sennych, aby odnaleźć Piaskuna, który może sprawić, że najpiękniejszy z ich snów stanie się rzeczywistością. Głosu bohaterom w wersji angielskiej użyczają Jolie Hoang-Rappaport, Elias Janssen, Craig Robinson, Simu Liu i Cristin Milioti.
Za reżyserię animacji odpowiadają Alexander Woo i Erik Benson. Obaj napisali również scenariusz wraz ze Stanleyem Moore'em.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1982, kończy 43 lat