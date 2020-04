W labiryncie online - premiera filmu na VOD. Gdzie obejrzeć?

W labiryncie jest dostępny online. Premiera w VOD odbyła się 16 kwietnia 2020 roku. Film można znaleźć na platformach Player.pl (cena 15 zł za 48-godzinny dostęp) oraz w VOD.pl (15,90 zł). Więcej informacji o nowościach VOD można znaleźć na naszej stronie vod.naekranie.pl.

Film miał premierę w kinach pod koniec lutego 2020 roku, więc trafia na VOD w trybie przyspieszonym jak wiele innych tytułów. Wszystko przez pandemię koronawirusa, która sparaliżowała popkulturę i doprowadziła do zamknięcia kin.

Czy warto obejrzeć? Przeczytaj recenzję filmu W labiryncie.

W labiryncie - o czym film?

Nastoletnia Samantha zostaje porwana w drodze do szkoły. Pomimo intensywnych poszukiwań nikt nie trafił na jej ślad. Piętnaście lat później odnajduje się w szpitalu. Nie wie kim jest, nie wie co się z nią działo. Z pomocą doktora Greena (Dustin Hoffman) próbuje odzyskać pamięć. Wspólnie starają się poukładać wspomnienia z tajemniczego labiryntu – podziemnego więzienia, w którym ktoś zmuszał ją do rozwiązywania zagadek, stosując przerażający system nagród i kar. Tajemnicę zniknięcia i powrotu dziewczyny próbuje również rozwiązać Bruno Genko (Toni Servillo) niepokorny i bezkompromisowy detektyw, mający tylu przyjaciół, ilu wrogów. Sprawa Samanthy może być ostatnią, nad którą pracuje.

W labiryncie - zwiastun VOD