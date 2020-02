W labiryncie - włoski thriller pod koniec lutego w kinach w Polsce

W labiryncie to włoski thriller, który zadebiutuje w kinach w Polsce 28 lutego. Za kamerą filmu stanął Donato Carrisi, który wcześniej zrealizował produkcję o tytule Dziewczyna we mgle. Jego nowy film opowie o porwaniu nastoletniej Samanthy, która zostaje porwana w drodze do szkoły. Pomimo poszukiwań, przez piętnaście lat nikt nie odnalazł śladu dziewczyny. W końcu po tym czasie odnajduje się w szpitalu. Nie wie kim jest, nie wie co się z nią działo. Z pomocą doktor Greena, w którego wciela się Dustin Hoffman, próbuje odzyskać pamięć.

Wspólnymi siłami spróbują poukładać wspomnienia z tajemniczego labiryntu - podziemnego więzienia, w którym ktoś zmuszał ją do rozwiązywania zagadek, stosując przerażający system nagród i kar. Tajemnicę zniknięcia i powrotu dziewczyny próbuje również rozwiązać Bruno Genko niepokorny i bezkompromisowy detektyw. W obsadzie są również: Valentina Belle, Vinicio Marchioni, Katsiaryna Shulka, Orlando Cinque.

W Labiryncie