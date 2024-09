Zwiastun 2. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon. Jak Carol dostanie się do Francji?

fot. AMC

Podtytułem 2. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon jest The Book of Carol, co sugeruje, że wątek bohaterki granej przez Melissę McBride będzie kluczowy. Nowy zwiastun to udowadnia, pokazując, jak Carol usiłuje dostać się do tytułowego bohatera, który zmaga się z demonami przeszłości we Francji. Uwaga! Klip może zawierać spoilery dotyczące jednego z ważniejszych momentów w nadchodzących odcinkach.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zwiastun 2. sezonu

Klip już sugeruje, że Carol uda się spotkać z Darylem, co można wywnioskować z ostatniego cięcia. Prawdopodobnie wydarzy się to szybciej, niż fani pierwotnie przypuszczali.

The Walking Dead: Daryl Dixon - obsada, premiera

Oprócz wspomnianych postaci, do swoich ról powrócą Laika Blanc Francard (Sylvie), Romain Levi (Codron) i Eriq Ebouaney (Fallou). Producentami wykonawczymi drugiego sezonu są showrunner David Zabel, Scott M. Gimple, Reedus, McBride, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath, Daniel Percival, Jason Richman i Steve Squillante.

The Walking Dead: Daryl Dixon - nowe odcinki zadebiutują 29 września 2024 roku na amerykańskim kanale AMC oraz platformie AMC+. Nie wiadomo, kiedy epizody będą emitowane w Polsce.