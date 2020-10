WandaVision - aktorka znana z serialu Orange Is the New Black w obsadzie

fot. Disney+

WandaVision to jeden z pierwszych seriali aktorskich MCU, których fabuła ściśle jest związana z kinowymi filmami. Całość zostanie utrzymana w konwencji sitcomów z różnych dekad. W głównych rolach występują Elizabeth Olsen i Paul Bettany. Portal Deadline podaje, że w obsadzie jest także Jolene Purdy znana z serialu Orange Is the New Black.

Na ten moment nie wiadomo w jaką rolę wcieli się aktorka. W obsadzie produkcji są jeszcze Randall Park, Kat Dennings, Kathryn Hahn i Teyona Parris. WandaVision zadebiutuje na Disney+ prawdopodobnie w grudniu 2020 roku.

