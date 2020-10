Marvel's Spider-Man: Miles Morales i strój prosto z filmu Spider-Man: Uniwersum. Zobacz zwiastun

Marvel, SIE

W ostatnim czasie w sieci pojawiło się naprawdę wiele materiałów dotyczących gry Marvel Spider-Man: Miles Morales. Wydawca nie zwalnia jednak tempa i w dalszym ciąga ujawnia kolejne informacje. Tym razem zaprezentowano zwiastun, który zapowiada jeden z bonusów dodawanych przy zakupie gry w przedsprzedaży - jest to kostium znany ze świetnie ocenianego filmu animowanego Spider-Man Uniwersum z 2018 roku.

Warto jednak zaznaczyć, że dzięki przedsprzedaży kostium będzie odblokowany od samego początku, ale wszyscy gracze będą mogli zdobyć go później, podczas samej rozgrywki. Strój zaoferuje też modyfikacje o nazwie "Vibe the Verse", która zbliży wirtualny świat do tego, znanego z produkcji z 2018 roku - mowa prawdopodobnie o widocznych na zwiastunie dymkach czy charakterystycznej animacji głównego bohatera. Na poniższym wideo możecie zobaczyć, jak będzie to wyglądać.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales - premiera 12 listopada na PS4 i 19 listopada na PS5 w Europie.