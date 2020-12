WandaVision - ile odcinków serialu MCU? Być może poznaliśmy odpowiedź

fot. Marvel/Disney+

WandaVision będzie pierwszą historią 4. fazy MCU, czyli dowiemy się, jaki kierunek zostanie wyznaczony na kolejne lata i dlaczego multiwersum (równoległe alternatywne światy) odegrają w tym kluczową rolę. Cały czas spekulowano lub mówiono w plotkach, że pierwszy sezon będzie mieć 6 odcinków. Wygląda na to, że będzie inaczej.

Nowa informacja pochodzi z oficjalnej strony Disney+ Latino. Tam też napisano, że WandaVision będzie mieć premierę w każdy piątek od 15 stycznia 2021 roku do 5 marca 2021 roku. Oznacza to, że pierwszy sezon będzie mieć 8 odcinków. Traktujemy to jednak z dystansem, dopóki oficjalna amerykańska strona Disney+ tego nie potwierdzi, ale wydaje się to i tak formalnością. Disney+ Latino było też pierwszym źródłem, które ujawniło styczniową premierę serialu, gdy cały świat oczekiwał startu w grudniu 2020 roku.

Nie oznacza to, że plotki o 6 odcinkach były błędne, bo wówczas taki scenariusz mógł być aktualny. Jesienią 2020 roku twórcy WandaVision spędzili miesiąc na dokrętkach, więc prawdopodobnie serial znacznie rozbudowano z uwagi na fakt, że to on będzie pierwszą produkcją Marvel Studios dla Disney+, a nie jak planowano od miesięcy The Falcon and The Winter Soldier (premiera 19 marca 2021).