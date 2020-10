WandaVision - figurki promujące serial zdradzają ważny szczegół fabuły produkcji

fot. Disney+/Marvel

WandaVision to serial Marvela i Disney+, będący częścią MCU i opowiadający o losach tytułowych postaci znanych z kinowych produkcji Domu Pomysłów. W sieci pojawiły się zdjęcia kolekcji popularnych figurek Funko POP, które przedstawiają głównych bohaterów projektu. Co ciekawe jedna z zabawek przedstawia Wandę w ciąży. Dzieci pary pojawiły się już w pierwszych zwiastunie. Jednak sądzono, że są one wytworem magii Wandy lub wymyśloną rzeczywistością. Być może sprawa wygląda inaczej i bohaterka w serialu rzeczywiście będzie w ciąży. Figurki możecie obejrzeć na początku poniższej galerii.

WandaVision Funko POP

Niewiele wiadomo na temat fabuły serialu. Akcja rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Avengers: Endgame. Wanda Maximoff i Vision żyją sobie na wyidealizowanych przedmieściach i zaczynają podejrzewać, że nie wszystko jest tym, co się wydaje.Jak jakiś czas powiedział twórca projektu Matt Shakman produkcja będzie połączeniem sitcomu i epickiej akcji znanej z widowisk MCU. Serial skupi się na tej dziwnej miłości, która zrodziła się między Wandą a Visionem. Podobno w produkcji ważną rolę ma odegrać organizacja S.W.O.R.D., która specjalizuje się w obronie Ziemi przed kosmicznymi zagrożeniami.

W obsadzie znajdują się między innymi Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Randall Park i Teyonah Parris.

WandaVision - premiera serialu na Disney+ jeszcze w 2020 roku.