WandaVision - serial MCU wrócił na plan. Zdjęcia mogą zdradzać spoilery

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+/Marvel

WandaVisionn to pierwszy serial MCU produkowany dla platformy sreamingowej Disney+. Wcześniej mówiono, że w planach są potrzebne dokrętki, czyli filmowy standard blockbusterów w serialowym wydaniu. Nowe zdjęcia z planu pokazują, że ekipa już nad nimi pracuje, a maseczki na twarzach potwierdzają, że na pewno są to nowe fotki.

Przede wszystkim widzimy na zdjęciach potwierdzenie, że Wanda będzie w ciąży, tak jak spekulowano po spocie i zwiastunie. Fani komiksów wiedza, co to oznacza, a resztę odsyłam do naszej analizy, która to w szczegółach wyjaśniała. Widzimy też aktorkę w nowym czerwonym stroju oraz Paula Bettany'ego w ludzkiej wersji Visiona.

Zobaczcie sami:

https://twitter.com/NacaoMarvell/status/1314970235158568961

https://twitter.com/NacaoMarvell/status/1314972566445002754

https://twitter.com/NacaoMarvell/status/1314972606114729986

WandaVision - premiera ma odbyć się jeszcze w 2020 roku, ale data nie jest znana.