WandaVision - te plakaty łamią nam serca po raz drugi. Odtwarzają najbardziej wzruszające sceny

WandaVision to serial osadzony w świecie MCU, który miał swoją światową premierę 15 stycznia 2021 roku na platformie Disney+. Miał pokazać, jak żyje się na sielankowych przedmieściach dwójce Avengersów, Wandzie (Elizabeth Olsen) i Visionowi (Paul Bettany). Nie było do końca wiadomo, czego możemy się spodziewać po produkcji, która chciała spróbować wielu nowych rzeczy. A już na na pewno nikt się nie spodziewał, że będzie to emocjonalna przejażdżka na kolejce górskiej bez pasów bezpieczeństwa.

Tych, którzy nie wypłakali się dość w trakcie seansu, zapraszam na obejrzenie pięknych plakatów stworzonych przez dwóch artystów, Alice X. Zhang i Andy'ego Fairhursta. Plakaty zostały zrobione w dość nowej technologii wydruku giclee, które powstają za pomocą atramentów najwyżej jakości. Cena za prace pierwszej artystki zależy od wielkości pracy. Za 19 na 13 cala to kwota 50 dolarów, a za 36 na 24 cala to 100 dolarów. Praca stworzona Andy'go Fairhurstprzeza jest dostępna tylko w jednym rozmiarze, którym jest 18 na 24 cala. Jego plakat kosztuje 50 dolarów.