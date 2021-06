Darkhold z WandaVision odegra kluczową rolę w MCU? Powstaje nowa seria komiksowa

Marvel

W finałowej scenie serialu WandaVision Scarlet Witch uczy się zaklęć z oficjalnie wprowadzonej do MCU księgi Darkhold. Wiele wskazuje na to, że zobaczymy ją również w nadchodzącym filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness; przypomnijmy, że mamy tu do czynienia ze zbiorem starożytnych zaklęć, własnoręcznie spisanych przez Chthona - to one przyczyniły się do stworzenia m.in. wampirów i wilkołaków. Teraz księga ta stanie się centralnym artefaktem dla nowej serii komiksowej.

22 września na amerykańskim rynku zadebiutuje pierwszy zeszyt cyklu Darkhold: Alpha, którego scenarzystą będzie Joe Orlando, a rysownikiem Cian Tormey. W posiadanie tytułowego przedmiotu wejdzie Doktor Doom; to właśnie dlatego Scarlet Witch zbierze drużynę herosów (Blade, Spider-Man, Black Bolt, Iron Man i Wasp), która stanie do walki ze złoczyńcą i inspirującym jego działania Chthonem. By przedostać się do wymiaru Dooma, każdy z superbohaterów będzie musiał przeczytać fragment Darkholdu, co doprowadzi ich na skraj szaleństwa i konfrontacji z własnymi demonami.

Tak prezentują się materiały promocyjne:

Darkhold: Alpha #1 - materiały promocyjne

Amerykańskie portale popkulturowe nie mają wątpliwości, że powrót Darkholdu do komiksowego uniwersum Marvela ma przygotować czytelników na dalszą ekspozycję tytułowej księgi w MCU - Dom Pomysłów w ostatnim czasie coraz mocniej stawia na współdziałanie swoich różnych działów, a przynajmniej niektóre z serii komiksowych ustawiają podwaliny pod wprowadzenie do filmowego świata nowych bohaterów, lokacji i artefaktów.