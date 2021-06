WandaVision - szczegóły planowanej roli Doktora Strange'a. Spike Lee inspiracją dla tytułu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Jac Schaeffer, twórczyni i scenarzystka serialu WandaVision udzieliła obszernego wywiadu portalowi Rolling Stone. Padło kilka ciekawych pytań, a w odpowiedziach dostaliśmy nowe i ważne ciekawostki. Podczas emisji serialu była plotka o tym, że Doktor Strange pojawi się gościnnie, co miałoby sens, ponieważ Wanda potem przechodzi od razu do filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, więc ich historie są powiązane. Plotka się nie sprawdziła, ale potem sam Kevin Feige, szef Marvel Studios potwierdził ją, że takie plany były.

Scenarzystka w rozmowie wyjawiła dokładnie, jaki był pomysł na rolę Doktora Strange'a w serialu.

- Obecność Doktora Strange'a miała być krótkim występem epizodycznym. Pierwsze pomysły polegały na tym, że oboje [Wanda i Strange} mają scenę w stylu odchodzenia w stronę zachodzącego słońca. Wrażenie było takie, że to nie pasuje. Chcieliśmy przede wszystkim wypełnić wątek Wandy i jej autonomię w tej historii. Dlatego sprawiało to wrażenie wymuszonego. Innym problemem był fakt: jeśli Doktor Strange pojawia się na końcu, to gdzie był przez ten cały czas? Podobało mi się tworzenie różnych wariacji Strange'a i tej finałowej sceny. To była czysta przyjemność. Była też wersja, w której Scarlet Witch wylatywała poza teren miasta i wpadała na Doktora Strange'a.

Disney+

Doktor Strange stworzył reklamy

Wyjawiono, że umowa z Cumberbatchem na występ była zamknięta, więc z tego wynika, że decyzja o zmianie musiała nastąpić późno podczas procesu tworzenia serialu. Scenarzystka dodaje także, że był plan, aby pokazać go w reklamie Nexusa z siódmego odcinka. Miał być on farmaceutą stojącym w tle. Inspiracją dla tej wersji cameo miał być Brad Pitt z filmu Podziemny krąg.

- Reklama Nexusa to jej podświadomość. Co, jeśli Strange jest tam w tle i próbuje się z nią skontaktować? Była taka wersja reklama, w której próbował tego kontaktu. Nawet to właśnie on odpowiadał za te reklamy, ale ostatecznie porzuciliśmy ten pomysł.

Powodem, dla którego ostatecznie zrezygnowano z wprowadzenia Strange'a jest prosty fakt: jego występ odebrałby zbyt wiele historii Wandy. Nie chcieli, by ten serial stał się tylko przejściem do kolejnego filmu. Decyzja została podjęta wspólnego z Kevinem Feige.

Z jej słów wynika jednak kluczowa informacja na temat roli Scarlet Witch w filmie Doktor Strange 2. Po wydarzeniach z serialu można było zakładać, że w jakimś stopniu może ona być antagonistką, ale wspólny lot z superbohaterem sugeruje jednak sojusz.

Zaś sam Kevin Feige wyjawił, że iinspiracją dla tytułu jest Czarne bractwo. BlacKkKlansman w reżyserii Spike'a. Gdy zobaczył jak połączono te dwa słowa, od razu mu to kliknęło w głowie w kontekście Wandy i Vision.

- Pamiętam, jak wówczas myślałem: ale to jest fajne. Po prostu połączyli te dwa słowa i widownia akceptuje to jako tytuł. Dlatego dziękuję Spike'owi Lee za zrobienie tego filmu. Wiem, że to najdziwniejsze powiązanie, jakiego można było się spodziewać, ale tak powstał nasz tytuł.

Disney+

WandaVision - sitcom poza granica miasta

Schaeffer wyjaśniła też, dlaczego Wanda zdecydowała się emitować swój sitcom na zewnątrz. Okazuje się, że są dwa powody. Po pierwsze tworzy ona pełny obraz swoja wyidealizowanego świata. Cały sitcom jest weryfikacją jej perfekcyjnego życia. Po drugie, wyświetlanie go dalej odbywa się dlatego, że ona potrzebuje świadka. Według scenarzystki to jest jej desperackie wołanie o pomoc.

Doktor Strange 2 będzie mroczny

Odkryto post Jo Becketta z kwietnia, w którym osoba nadzorująca scenariusz, celebrowała zakończenie zdjęć. Tam też padła zapowiedź, że ten film będzie naprawdę mroczny.

Elizabeth Olsen w nowym wywiadzie wyjawiła, że Wanda w Doktorze Strange'u 2 będzie mieć akcent bliższy swoim korzeniom. Wiemy, że pochodzi ona z Sokovii, więc jej akcent jest bardziej wschodnioeuropejski, ale zmieniał się on kilkukrotnie w MCU. Według Olsen po wydarzeniach z serialu bohaterka wraca do akcentu, który jest jej bliższy.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - premiera światowa odbędzie się 25 marca 2022 roku.