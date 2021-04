WandaVision - obsada polskiego dubbingu. Jest nawet gwiazda Ojca Mateusza

fot. Marvel/Disney+

WandaVision to serial Marvel Studios i Disney+, który odniósł ogromny sukces. Do tej pory serial na platformie nie miał polskiego dubbingu. Jednak już niedługo ta sytuacja się zmieni. Grupa na Facebooku Disney Plus Polska odkryła obsadę polskiego dubbingu w serialu. Znajdują się w niej Lidia Sadowa jako Wanda, Grzegorz Kwiecień jako Vision, Artur Żmijewski jako Dyrektor Hayward, Zuzanna Saporznikow jako Monica Rembeau, Agata Kulesza jako Agnes, Angelika Kurowska jako Darcy Lewis, Mateusz Weber jako Norm, Kosma Press jako Tommy, Paweł Szymański jako Billy oraz Krzysztof Szczepaniak jako Pietro. Sadowa i Kwiecień użyczyli głosu Wandzie i Visionowi również w innych produkcjach MCU. Należy zaznaczyć, że jak na razie ten dubbing nie jest dostępny w serwisie.

WandaVision - polski dubbing

W serialu Wanda i Vision mieszkają na przedmieściach w miasteczku WestView. Jednak szybko okazuje się, że nic nie jest takie jakie wydaje się na pierwszy rzut oka. W tle znajdziemy intrygę związaną z magią. W obsadzie znajdują się między innymi Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Randall Park i Teyonah Parris.