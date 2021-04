Loki - powstanie kilka sezonów serialu? Producent komentuje

Disney+

Loki to nadchodzący serial Disney+, który skupi się na jednym z głównych antagonistów MCU. W rolę uwielbianego przez widzów bohatera wcieli się oczywiście Tom Hiddleston. Ostatnio pisaliśmy o tym, iż to właśnie głębia i złożoność tej postaci odpowiada za sympatię, na jaką liczyć może wśród fanów. Teraz wiele wskazuje na to, że wielowymiarowość i skomplikowanie tego bohatera może mieć bezpośrednie przełożenie na liczbę sezonów oczekiwanego serialu. Nate Moore, producent nadchodzącej serii Disneya, powiedział bowiem ostatnio, iż mitologia związana z Lokim jest złożona i rozciąga się na więcej niż jeden sezon. Możemy więc wnioskować, że twórcy w planach mają kolejne serie.

Scenariusz serialu Loki jest błyskotliwy, świetny i zapewnia rozrywkę, ale cała historia domaga się kilku sezonów i tak też prowadzona jest ta opowieść - powiedział producent.

Tom Hiddleston wznosi się na wyżyny w tej roli. To jest niesamowite. Do tej pory Tom zrobił wiele, ale ten serial ukaże inne strony bohatera - ukaże, kim jest naprawdę. Myślę, że ta produkcja zaskoczy wielu widzów - dodał.

Loki - premiera serialu już 11 czerwca na Disney+.