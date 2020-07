WandaVision i The Falcon and The Winter Soldier - premiery opóźnione

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel/Disney+

The Falcon and the Winter Soldier miał mieć premierę w sierpniu 2020 roku. Swego czasu informowaliśmy, że Disney+ na Twitterze ogłosił, że zostało to przesunięte na jesień 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa. Dziennikarze potwierdzają, że nic się nie zmieniło i nie ma tego serialu w planach na sierpień.

Ekipa nie dokończyła serialu i musi wrócić na plan. Według portalu EW.com niedługo powinniśmy poznać nową datę premiery, ale wszystko zależy od tego, czy znów nie opóźnią się prace, które zostały zaplanowane na sierpień. Wcześniej dziennikarze informowali, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, ten serial pojawi się jeszcze w 2020 roku.

MArvel

Natomiast według The Hollywood Reporter to doprowadzi do opóźnienia WandaVision, która miała pojawić się w grudniu 2020 roku. Dziennikarze twierdzą, że ten serial MCU będzie mieć premierę dopiero wiosną 2021 roku, tak jak pierwotnie planowano. W przypadku tego serialu również mówiło się o powrocie na plan i dokrętkach.

Co ciekawe, wiosną 2021 roku miałby pojawić się też Loki, do którego zdjęcia niebawem mają zostać wznowione.