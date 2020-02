WandaVision - Randall Park i Teyonah Parris na zdjęciach z planu serialu

WandaVision to serial wciąż owiany tajemnicą i jedynie możemy domyślać się fabuły na podstawie niedawno opublikowanego pierwszego teasera seriali Marvela i Disney+. W rolach głównych wystąpią Elizabeth Olsen i Paul Bettany, ale obok nich pojawią się także Randall Park powracający do roli agenta FBI, Jimmy'ego Woo oraz Teyonah Parris, która zagra starszą wersję znanej z Kapitan Marvel Moniki Rambeau. Do sieci trafiły nowe zdjęcia z planu, na których widzimy wyżej wspomniany duet.

Tym samym zdjęcia potwierdzają, że Rambeau należy do organizacji S.W.O.R.D., która widocznie w serialu odegra ważną rolę. W komiksach S.W.O.R.D., podobnie jak S.H.I.E.L.D. jest organizacją specjalizującą się w ochronie Ziemi przed nadludzkimi zagrożeniami. S.W.O.R.D. zajmuje się przede wszystkim zagrożeniami pozaziemskimi. Zobaczcie zdjęcia klikając w link poniżej:

Teyonah Parris was spotted wearing S.W.O.R.D. apparel while filming a #WandaVision scene as Monica Rambeau - see the latest set photos! https://t.co/Pqrl9UIojc — JustJared.com (@JustJared) February 22, 2020

Zobacz także:

WandaVision - premiera w grudniu 2020 roku.