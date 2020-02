Elsa Bloodstone - bohaterka Marvela prawie doczekała się serialu od ABC

Krajobraz telewizji Marvel ewoluował w ciągu ostatniego roku. ABC i Hulu zostały odsunięte na koszt platformy Disney+. Okazuje się, że nim zaszły zmiany, ABC prowadziło "aktywne rozmowy" w związku z opracowaniem zupełnie nowego serialu Marvela, którego bohaterką miała być postać nie ukazywana jeszcze na ekranie. Projekt, jak wiemy, ostatecznie nie został zrealizowany, ale wiemy już, kim miała być owa bohaterka, a mianowicie: Elsa Bloodstone.

Wnuczka Ulyssesa Bloodstone'a zadebiutowała na kartach komiksu w 2001 roku. Elsa to młoda kobieta, która tropi potwory, by zarobić na życie, zarówno na własną rękę, jak i włączając się do kilku drużyn znanych z uniwersum Marvela, w tym Nextwave, Midnight Sons i Fearless Defenders. Postać ta pojawia się również w kilku grach video.

Przez ostatni rok krążyły pogłoski, że Elsa była postacią, którą Marvel chciał zaprezentować na ekranie. Spekulowało się też, że bohaterka może pojawić się w roli drugoplanowej w nadchodzących serialach, takich jak Moon Knight. Możliwe, że te spekulacje wynikały z wcześniejszych planów ABC.