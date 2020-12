WandaVision - Wanda zapomni kim była? Serialowy gadżet zdradza nową informację

mArvel

WandaVision będzie czymś, czego jeszcze w MCU nie było. Wszystkie materiały promujące wskazują, że całość będzie miała formułę przypominającą klasyczne amerykańskie sitcomy z różnych dekad. Będzie także nowym otwarciem dla Kinowego Uniwersum Marvela. Nowy gadżet związany z serialem zdaje się sugerować, że Scarlet Witch również ma problem ze zrozumieniem sytuacji, w której się znalazła.

Materiały promujące serial wskazują, że Wanda sama nie do końca rozumie zmiany zachodzące w jej otoczeniu. Teraz do sprzedaży w USA trafiła replika naszyjnika, który widoczny jest przez moment w zwiastunach. Nosi go Monica Rambeau, co jest nawiązaniem do organizacji S.W.O.R.D., zajmującej się zagrożeniami pozaziemskimi. W opisie produktu przeczytać możemy, że naszyjnik zwiera logo organizacji, zaś jego widok wyzwoli u Wandy wspomnienia o swojej przeszłości. Czy to oznacza, że mogła zapomnieć o byciu Avengerem? To potwierdzałoby wcześniejsze plotki, że nie sama Scarlet Witch jest odpowiedzialna za całe zamieszanie. Zobaczcie produkt:

WandaVision - premiera serialu 15 stycznia na Disney+.