WandaVision - wznowiono prace na planie serialu?

Źródło: Marvel

Pandemia koronawirusa już sprawiła, że serial Marvela The Falcon and the Winter Soldier nie dotrzymał swojej sierpniowej daty premiery. WandaVision póki co nie zmienia grudniowego okresu debiutu, jednak do tej pory ekipa nie wróciła jeszcze na plan. Być może to właśnie się zmieniło. Otóż Torey Lenart, operatorka kamery pracująca przy serialu ujawniła, że wróciła do pracy nad pewnym projektem w Sequoia National Park. Jedynym, w którym bierze obecnie udział jest właśnie WandaVision, wobec tego można się domyślić, że ekipa serialu powróciła do zdjęć. Pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenie.

fot. Marvel/Disney+

Niewiele wiadomo na temat fabuły serialu. Jak jakiś czas powiedział twórca projektu Matt Shakman produkcja będzie połączeniem sitcomu i epickiej akcji znanej z widowisk MCU. Serial skupi się na tej dziwnej miłości, która zrodziła się między Wandą a Visionem. Podobno w produkcji ważną rolę ma odegrać organizacja S.W.O.R.D., która specjalizuje się w obronie Ziemi przed kosmicznymi zagrożeniami. W obsadzie znajdują się między innymi Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Randall Park i Teyonah Parris.