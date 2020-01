WandaVision - zaskakująca postać już obsadzona w serialu MCU? Nawiązanie do Skrulli

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W MCU pokazano już jedną członkinię drużyny Young Avengers - chodzi tu mianowicie o Cassie Lang. Wygląda na to, że niebawem może dołączyć do niej kolejny reprezentant komiksowej grupy, Teddy Altman aka Hulkling. Ledwie wczoraj zazwyczaj doskonale poinformowany w sprawach produkcji komiksowych dziennikarz Daniel Ritchman donosił, że postać ta ma pojawić się w którymś z najbliższych projektów Domu Pomysłów. Kilka godzin później portal The Illuminerdi powołując się na swoje źródła wyjawił, że Hulklinga zobaczymy w serialu WandaVision.

Już kilka miesięcy temu w sieci krążyły pogłoski, według których twórcy serii szukają dwóch nastoletnich aktorów. Zdaniem dziennikarzy jednym z nich ma być mężczyzna w wieku od 16 do 23 lat, natomiast jego postać została opisana jako "Skrull, który zwraca się o pomoc do organizacji S.W.O.R.D. w celu utrzymania bezpieczeństwa naszej planety".

Warto przypomnieć, że w komiksach Hulkling przedstawiany był jako hybryda ras Kree i Skrulli - jego ojcem był pierwszy Kapitan Marvel, natomiast on sam wdał się później w homoseksualną relację z innym członkiem Young Avengers, Wiccanem. Z kolei agencję S.W.O.R.D. uznaje się za "kosmicznego" odpowiednika S.H.I.E.L.D.; to organizacja wywiadowcza i antyterrorystyczna, mająca za zadanie strzec naszą planetę przed zagrożeniami z innych rejonów wszechświata.

Hulkling

Zobacz także:

Na razie do powyższych rewelacji należy podchodzić jednak z dystansem. Amerykańskie portale popkulturowe donoszą, że w najbliższym czasie powinniśmy poznać więcej oficjalnych informacji w całej sprawie.