War Machine tak potężnej zbroi jeszcze nie miał. 6 wyrzutni rakietowych to tylko początek

Marvel

Wczoraj donosiliśmy Wam o wydarzeniach z zeszytu M.O.D.O.K.: Head Games #1, w którym tytułowy złoczyńca zobaczył... fragmenty prawdziwego serialu platformy Hulu o sobie samym. W tej samej opowieści przeciwnikiem antagonisty był jednak także War Machine, który na krótką chwilę przywdział prawdopodobnie swoją najpotężniejszą zbroję w historii.

M.O.D.O.K. i jego poplecznicy zaatakowali poruszający się na poduszce magnetycznej pociąg przewożący sprzęt należący do firmy Stark Industries. Do walki z nimi stanął właśnie War Machine, w dodatku ubrany w kostium naszpikowany nowoczesnym uzbrojeniem. Heros miał więc do dyspozycji przynajmniej 6 wyrzutki rakietowych, 4 przymocowane do ramion działka Gatlinga, 2 karabiny maszynowe umiejscowione w okolicach pasa i przeszło tuzin repulsorów emitujących wiązki energii.

M.O.D.O.K.: Head Games #1 - plansze

Niestety, czytelnicy nie mogli zobaczyć pełni możliwości zbroi superbohatera. Zanim starcie rozpoczęło się na dobre, złoczyńca wraz ze swoimi pomagierami zdołali uciec z placu boju. Jest jednak prawdopodobne, że War Machine w nowym kostiumie jeszcze pojawi się w tej samej serii - M.O.D.O.K. szuka bowiem obecnie pomocy u samego Iron Mana.