M.O.D.O.K. zobaczył... fragmenty prawdziwego serialu o sobie samym - przed premierą. Iron Man na ratunek

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Na amerykańskim rynku ukazał się pierwszy zeszyt miniserii komiksowej M.O.D.O.K.: Head Games. Tytuł ten zapewne przeszedłby wśród społeczności fanowskiej bez większego echa, gdyby nie fakt, że tytułowy złoczyńca zobaczył w nim... fragmenty prawdziwego serialu platformy Hulu o sobie samym, który według ostatnich doniesień miałby zadebiutować jeszcze w tym roku. Autorami opowieści są Patton Oswalt i Jordan Blum, którzy już wcześniej stali się showrunnerami zbliżającej się produkcji Hulu. Wygląda na to, że w komiksie postanowili oni ustawić fundamenty pod to, co zobaczymy w serialu.

Już na początku zeszytu, najprawdopodobniej za sprawą działań przetrzymującej go organizacji A.I.M., ikoniczny antagonista doświadcza wspomnień domu, w którym nigdy nie mieszkał, jak również dostrzega własną żonę i dwójkę dzieci, których kompletnie nie kojarzy. Koniec końców przeprowadza on diagnostykę swojej pamięci, odkrywając, że jego życiowa partnerka o imieniu Jodie prowadzi złowrogą działalność na własną rękę, córka, Melissa, jest jedną z najpopularniejszych uczennic w szkole, natomiast syn Lou uchodzi za społecznego outsidera.

Choć M.O.D.O.K. ostatecznie zdołał wydostać się z placówki A.I.M. i wysadzić ją w powietrze, w dalszym ciągu nie wie on, w jaki sposób w jego głowie znalazły się tak dziwaczne wspomnienia. O pomoc w tej sprawie zwrócił się nawet do odwiecznego wroga, Iron Mana, którego sprzęt chciał wykraść zaledwie kilka godzin wcześniej.

Pomimo wątpliwości na tym polu samego złoczyńcy, czytelnicy doskonale wiedzą, że wprawiające w konsternacje wspomnienia są po prostu fragmentami serialu animowanego M.O.D.O.K. - w trakcie kampanii promocyjnej Hulu wyjawiło bowiem, że antagonista w ekranowej opowieści będzie posiadał żonę i dwójkę dzieci o takich samych imionach jak w komiksie.

M.O.D.O.K.: Head Games #1 - plansze

Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że w kolejnych odsłonach komiksowej serii powinno znaleźć się więcej nawiązań do serialu.