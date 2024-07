Warhammer 40,000 z Henrym Cavillem ma problemy? Serial może nie powstać

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Games Workshop/Warner Bros. Discovery

Reklama

W grudniu 2022 roku ogłoszono, że Games Workshop i Amazon wyprodukują serial w uniwersum Warhammera 40,000, nad którym pieczę sprawować będzie Henry Cavill. Aktor dopiero co rozstał się z rolą Geralta w serialu Wiedźmina, a został przejęty przez konkurencyjną platformę, aby zostać główną gwiazdą i nadzorować ambitny projekt przełożenia świata stworzonego przez Games Workshop na mały ekran. Od tego czasu minęło już półtora roku, a wciąż nie słyszeliśmy żadnych szczegółów o tym projekcie. Okazuje się, że serial może być zagrożony i obie firmy mają niewiele czasu, aby sfinalizować umowę na produkcję.

Warhammer 40,000 - Games Workshop i Amazon mają kilka miesięcy na sfinalizowanie umowy

W swoim najnowszym raporcie finansowym Games Workshop poinformowało, że współpraca z Amazon Studios opiera się na kluczowym porozumieniu w sprawie „wytycznych dotyczących spraw kreatywnych”, które muszą zostać uzgodnione do grudnia 2024 roku. Amazon w ramach partnerstwa miał mieć wyłączne prawa do produkcji filmów i seriali osadzonych w uniwersum Warhammera 40,000. Ponadto studio zapewniło sobie możliwość nabycia równoważnych praw do świata Warhammera Fantasy, pod warunkiem powodzenia pierwszego z projektów.

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku Games Workshop oświadczyło, że uzgodnili z Amazonem roczny okres na dopracowanie szczegółów kreatywnych. Umowa ma zostać zrealizowana dopiero wtedy, gdy obie firmy wspólnie uzgodnią wszystkie artystyczne kwestie, zanim ruszą z właściwą produkcją. Jak podaje Collider, realizacja adaptacji Warhammera 40,000 wisi więc na włosku. Games Workshop i Amazon mają zaledwie pięć miesięcy do ustalenia wszystkich warunków. Czasu jest nadal wystarczająco, ale fanów może martwić, że już teraz finalizacja umowy trwa tak długo.