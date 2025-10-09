placeholder
Czy Pararmount kupi Warner Bros? Prezes David Ellison o planach korporacji

David Ellison wypowiedział się na temat plotek o zakupieniu Warner Bros. Discovery. Prezes Paramount Skydance podkreślił, jakie możliwości ma korporacja
Tomasz Hudyga
Paramount i Warner Bros. fot. materiały prasowe
David Ellison, prezes i dyrektor generalny Paramount Skydance, unikał jednoznacznych odpowiedzi na pytania o to, czy planuje złożyć ofertę przejęcia Warner Bros. Discovery. Przyznał jednak, że na stole leży wiele możliwości w zakresie potencjalnej fuzji.

Podczas wystąpienia w czwartek na konferencji Bloomberg Screentime w Los Angeles, Ellison odmówił komentarza, czy faktycznie złożono ofertę kupna WBD, zaznaczając, że Paramount to spółka publiczna. Dodał jednak kilka uwag, aby określić kierunek w jakim podąża firma:

Myślę, że istnieje wiele opcji, które mogą być realne w najbliższej przyszłości. Aby zwiększyć zaangażowanie widzów, potrzebujesz więcej treści. Bez względu na to, z jakiej perspektywy na to patrzymy, chodzi o tworzenie większej liczby filmów, seriali telewizyjnych i budowanie skali. W ten sposób tworzymy długoterminową wartość.

Ellison nie chciał jednak zdradzić, jakie inne możliwości są obecnie rozważane. Informacje, że Ellison wraz ze swoimi partnerami finansowymi rozważają pełne przejęcie Warner Bros. Discovery pojawiły się niedawno. Paramount Skydance podobno chciałby dokonać tego przed planowanym na wiosnę 2026 r. podziałem WBD na dwa podmioty: Warner Bros i Discovery Global. Wśród innych potencjalnych zainteresowanych zakupem WBD miałby znajdować się Netflix.

