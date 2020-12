Właściciele kin odpowiadają na hybrydową dystrybucję WarnerMedia. Matrix 4, Mortal Kombat i inne filmy z pierwszymi logami

Empire

W czwartek, 3 grudnia, jak grom z jasnego nieba gruchnęła wiadomość, że WarnerMedia, właściciel wytwórni Warner Bros. wprowadzi wszystkie swoje premiery filmowe z 2021 roku w hybrydowej dystrybucji w kinach i HBO Max. To nie spodobało się sieci AMC. W oficjalnym oświadczeniu możemy przeczytać, że czasy, na które miał wpływ koronawirus to niezbadany teren dlatego AMC podpisało umowę dotyczącą jednego przypadku hybrydowej dystrybucji. Chodzi oczywiście o Wonder Woman 1984. Dalej w oświadczeniu mowa, że najwyraźniej WarnerMedia jednak zamierza poświęcić znaczną część rentowności swojego oddziału studia filmowego oraz partnerów produkcyjnych i twórców filmowych, aby dotować rozpoczęcie działalności w HBO Max. Jeśli chodzi o AMC, firma zrobi wszystko, co w ich mocy, aby Warner nie zrobił tego ich kosztem. Zapewniają, że będą agresywnie dążyć do warunków ekonomicznych, które chronią działalność sieci. Rozpoczęto już rozmowy na ten temat z kierownictwem WarnerMedia.

Kino AMC

Natomiast Cinemark, trzecia największa sieć kin w USA w swoim oficjalnym oświadczeniu napisała, że w świetle obecnego środowiska operacyjnego, podejmują krótkoterminowe decyzje dotyczące rezerwacji na podstawie filmu po filmie. W tej chwili Warner Bros. nie podał żadnych szczegółów dotyczących hybrydowego modelu dystrybucji swoich swoich produkcji z 2021 roku.

W sieci pojawiły się ponadto loga produkcji Warner Bros. na 2021 rok. Wśród nich możemy zobaczyć pierwsze grafiki takich projektów jak Matrix 4 i Mortal Kombat.