Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Wartownicy - zwiastun serialu science fiction. Superżołnierze na froncie I wojny światowej

Na platformie CANAL+ wkrótce zawita nietuzinkowa produkcja. Wartownicy zapowiadają się na ciekawą mieszankę kina wojennego, science fiction, jak i egzystencjalnego dramatu. Co więcej wiemy o serialu ze zwiastuna i udostępnionych szczegółów?
placeholder
Reklama
placeholder
Jakub Zawirski
Jakub Zawirski
Tagi:  zwiastun 
Wartownicy fot. materiały prasowe
Reklama

Wartownicy to serial oryginalny produkowany w Europie dla CANAL+ i właśnie ta platforma również w Polsce będzie wyświetlać tę produkcję. Wartownicy odtwarzają realia historyczne, wzbogacając je o elementy fantastyczne, które nadają opowieści świeżego tonu. Nowa produkcja CANAL+ nie tylko zapewnia widowisko wypełnione scenami akcji, ale też mocno podkreśloną warstwę egzystencjalną. Pomimo niezwykłych zdolności, postacie są wciąż ludzkie; niewyzbyte ze słabości, które ma każdy z nas. Wiadomo już, że serial nie skończy się na jednym sezonie.

Wartownicy - zwiastun

Pełny zwiastun trafił do sieci.

Wartownicy - opis fabuły

Fabuła skupia się na losach Gabriela, żołnierza ciężko rannego w jednym ze starć podczas I wojny światowej. Rodzina i najbliżsi zostają poinformowani o śmierci mężczyzny, podczas gdy w rzeczywistości zostaje on poddany ściśle tajnemu eksperymentowi. Naukowcy wstrzykują mu serum, które obdarza go nadludzką siłą, szybkością i odpornością. Gabriel dołącza do elitarnej jednostki złożonej z innych „ulepszonych” żołnierzy. Jednak wraz z eskalacją wojny odkrywa przerażającą prawdę, która może zmienić losy globalnego konfliktu. Akcję serialu napędza także wątek romantyczny – żona Gabriela nie wierzy w śmierć męża i postanawia go odnaleźć – oraz realistycznie oddany obraz Paryża i Francji z czasów I wojny światowej.

Wartownicy - oficjalny kadr z serialu

arrow-left
Oficjalny kadr z serialu Wartownicy, fikcyjna historia superżołnierzy na froncie I wojny światowej. Postacie są nieprawdziwe – brak promowania przemocy, fikcja.
fot. CANAL+
arrow-right

Wartownicy – premiera, twórcy i obsada

W rolę protagonisty wcielił się Louis Peres, a za reżyserię odpowiadają Thierry Poiraud oraz Édouard Salier. Z kolei scenariusz napisali: Guillaume Lemans, Xabi Molia i Raphaëlle Richet. Warto też dodać, że twórcy serialu opierali się na motywach francuskiego komiksu autorstwa Xaviera Dorisona i Enrique Breccii.

Wartownicy - premiera w Polsce w serwisie CANAL+ już 29 września 2025 roku.

Źródło: CANAL+

Jakub Zawirski
Jakub Zawirski
Tagi:  zwiastun 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Toy Story 5
-

Toy Story 5 to nie koniec serii. Reżyser zapowiada

2 Daredevil
-

Zaskakujące przemiany bohaterów MCU. Ten rok przyniósł wiele zmian

3 Prawnik z Lincolna
-
Plotka

Prawnik z Lincolna - kiedy 4. sezon? Przeciek mówi: nie w 2025 roku

4 Polsat Box Go
-

Polsat Box Go - telewizja i streaming w jednym. Nowe, proste pakiety w ofercie

5 6. Nocny agent (1. sezon) - 605,620,000
-

Nocny agent - kluczowa postać odchodzi z serialu. Nie zobaczymy jej w 3. sezonie

6 Straszny film
-

Czy Straszny film 6 będzie poprawny politycznie? Odpowiedź twórcy zaskoczyła widzów

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s21e11

Starożytni kosmici

s21e07

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s46e11

Na sygnale

s2025e180

Anderson Cooper 360

s23e26

Real Time with Bill Maher

s02e01

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s02e02

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s01e07
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Colin Trevorrow
Colin Trevorrow

ur. 1976, kończy 49 lat

Jacek Lenartowicz
Jacek Lenartowicz

ur. 1960, kończy 65 lat

Jacqueline Bisset
Jacqueline Bisset

ur. 1944, kończy 81 lat

Jean Smart
Jean Smart

ur. 1951, kończy 74 lat

Nick Vallelonga
Nick Vallelonga

ur. 1959, kończy 66 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

8

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

10

Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale także gra w serialach. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV