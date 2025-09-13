Wartownicy - zwiastun serialu science fiction. Superżołnierze na froncie I wojny światowej
Na platformie CANAL+ wkrótce zawita nietuzinkowa produkcja. Wartownicy zapowiadają się na ciekawą mieszankę kina wojennego, science fiction, jak i egzystencjalnego dramatu. Co więcej wiemy o serialu ze zwiastuna i udostępnionych szczegółów?
Wartownicy to serial oryginalny produkowany w Europie dla CANAL+ i właśnie ta platforma również w Polsce będzie wyświetlać tę produkcję. Wartownicy odtwarzają realia historyczne, wzbogacając je o elementy fantastyczne, które nadają opowieści świeżego tonu. Nowa produkcja CANAL+ nie tylko zapewnia widowisko wypełnione scenami akcji, ale też mocno podkreśloną warstwę egzystencjalną. Pomimo niezwykłych zdolności, postacie są wciąż ludzkie; niewyzbyte ze słabości, które ma każdy z nas. Wiadomo już, że serial nie skończy się na jednym sezonie.
Wartownicy - zwiastun
Pełny zwiastun trafił do sieci.
Wartownicy - opis fabuły
Fabuła skupia się na losach Gabriela, żołnierza ciężko rannego w jednym ze starć podczas I wojny światowej. Rodzina i najbliżsi zostają poinformowani o śmierci mężczyzny, podczas gdy w rzeczywistości zostaje on poddany ściśle tajnemu eksperymentowi. Naukowcy wstrzykują mu serum, które obdarza go nadludzką siłą, szybkością i odpornością. Gabriel dołącza do elitarnej jednostki złożonej z innych „ulepszonych” żołnierzy. Jednak wraz z eskalacją wojny odkrywa przerażającą prawdę, która może zmienić losy globalnego konfliktu. Akcję serialu napędza także wątek romantyczny – żona Gabriela nie wierzy w śmierć męża i postanawia go odnaleźć – oraz realistycznie oddany obraz Paryża i Francji z czasów I wojny światowej.
Wartownicy – premiera, twórcy i obsada
W rolę protagonisty wcielił się Louis Peres, a za reżyserię odpowiadają Thierry Poiraud oraz Édouard Salier. Z kolei scenariusz napisali: Guillaume Lemans, Xabi Molia i Raphaëlle Richet. Warto też dodać, że twórcy serialu opierali się na motywach francuskiego komiksu autorstwa Xaviera Dorisona i Enrique Breccii.
Wartownicy - premiera w Polsce w serwisie CANAL+ już 29 września 2025 roku.
Źródło: CANAL+
