Wartownicy - zwiastun serialu science fiction. Superżołnierze na froncie I wojny światowej

Wartownicy to serial oryginalny produkowany w Europie dla CANAL+ i właśnie ta platforma również w Polsce będzie wyświetlać tę produkcję. Wartownicy odtwarzają realia historyczne, wzbogacając je o elementy fantastyczne, które nadają opowieści świeżego tonu. Nowa produkcja CANAL+ nie tylko zapewnia widowisko wypełnione scenami akcji, ale też mocno podkreśloną warstwę egzystencjalną. Pomimo niezwykłych zdolności, postacie są wciąż ludzkie; niewyzbyte ze słabości, które ma każdy z nas. Wiadomo już, że serial nie skończy się na jednym sezonie.

Wartownicy - zwiastun

Pełny zwiastun trafił do sieci.

Wartownicy - opis fabuły

Fabuła skupia się na losach Gabriela, żołnierza ciężko rannego w jednym ze starć podczas I wojny światowej. Rodzina i najbliżsi zostają poinformowani o śmierci mężczyzny, podczas gdy w rzeczywistości zostaje on poddany ściśle tajnemu eksperymentowi. Naukowcy wstrzykują mu serum, które obdarza go nadludzką siłą, szybkością i odpornością. Gabriel dołącza do elitarnej jednostki złożonej z innych „ulepszonych” żołnierzy. Jednak wraz z eskalacją wojny odkrywa przerażającą prawdę, która może zmienić losy globalnego konfliktu. Akcję serialu napędza także wątek romantyczny – żona Gabriela nie wierzy w śmierć męża i postanawia go odnaleźć – oraz realistycznie oddany obraz Paryża i Francji z czasów I wojny światowej.

Wartownicy – premiera, twórcy i obsada

W rolę protagonisty wcielił się Louis Peres, a za reżyserię odpowiadają Thierry Poiraud oraz Édouard Salier. Z kolei scenariusz napisali: Guillaume Lemans, Xabi Molia i Raphaëlle Richet. Warto też dodać, że twórcy serialu opierali się na motywach francuskiego komiksu autorstwa Xaviera Dorisona i Enrique Breccii.

Wartownicy - premiera w Polsce w serwisie CANAL+ już 29 września 2025 roku.