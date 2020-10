Watch Dogs: Legion - fabularny zwiastun, długi gameplay i plany na przyszłość. Oto nowe materiały z gry

Ubisoft

Watch Dogs: Legion to trzecia odsłona serii zapoczątkowanej w roku 2013. Tym razem zabierze ona graczy do Londynu w niedalekiej przyszłości: władze nad miastem przejęła paramilitarna organizacja o nazwie Albion, a mieszkańcy są inwigilowani na każdym kroku. Więcej na temat przedstawionej w grze historii można dowiedzieć się z nowego, fabularnego zwiastuna, który opublikowano na kanale Ubisoftu. Materiał ten stanowi wprowadzenie do całej historii i prezentuje wydarzenia, które doprowadziły do aktualnej sytuacji.

W sieci pojawił się też długi, bo trwający około godzinę, materiał z rozgrywki. Widzimy tu zarówno swobodną eksplorację wirtualnego Londynu, jak i wykonywanie pewnych zadań.

Ostatnie wideo skupia się na popremierowym wsparciu gry. Ujawniono, że w grudniu otrzyma na sieciowy tryb kooperacji, w którym gracze będą mogli wspólnie wykonywać pewne zadania i brać udział w specjalnych wydarzeniach. Nie zabraknie także większych, fabularnych rozszerzeń, w których powrócą postacie z poprzednich odsłon: Aiden Pearce i Wrench.

Watch Dogs: Legion - premiera 29 października na PC, PlayStation 4 i Xbox One. 10 listopada gra trafi na Xbox Series S/X, a 19 listopada (w Europie) na PlayStation 5.