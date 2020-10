Watch Dogs: Legion - recenzje już w sieci. Czy to dobra gra?

Ubisoft

Watch Dogs: Legion to najnowsza odsłona serii hakerskich gier z otwartym światem od Ubisoftu. Tym razem zabiera ona graczy w podróż do Londynu w niedalekiej przyszłości i oferuje wyjątkową mechanikę - każdy z mieszkańców tego miasta to potencjalny, grywalny bohater, którego możemy zrekrutować i przejąć nad nim kontrole. W sieci pojawiły się już recenzje tego tytułu, dzięki czemu możemy dowiedzieć się czy ta i inne nowości przypadły do gustu krytykom.

Średnia ocen w serwisie Opencritic to na ten moment 74/100 przy 64 opinii recenzentów. Chwalą oni nową mechanikę i wciągającą rozgrywkę, która łączy w sobie eksplorację, walkę i skradanie. Jednocześnie nie brak jednak głosów, że gameplay nie odbiega od innych produkcji z portfolio Ubisoftu i mamy tu do czynienia z podobnymi do siebie zadaniami i pobocznymi aktywnościami. Niektórzy piszą też, że rekrutowanie mieszkańców Londynu to na papierze prawdziwa rewolucja, ale w praktyce dość szybko staje się to monotonne i powtarzalne. Wiele osób krytykuje jednak warstwę fabularną i postacie, które pojawiają się w historii - podobno mamy tutaj do czynienia ze sporym krokiem do tyłu w porównaniu z poprzednią odsłoną.

Poniżej możecie zapoznać się z wybranymi ocenami w mediach.

PC Gamer - 80/100

IGN - 8/10

Game Informer - 9/10

GameSpot - 8/10

VideoGamer - 5/10

VG 24/7 - 3/5

Watch Dogs: Legion - premiera 29 października na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Gra będzie również dostępna na Xbox Series X/S i PlayStation 5 od dnia debiutu obu tych sprzętów.