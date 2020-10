FIFA 21 z datą premiery na PlayStation 5 i Xbox Series X

EA Sports

Kto liczył na premierę gry FIFA 21 w wydaniu na PS5 i Xbox Series X na premierę nowych konsol, ten srogo się zawiedzie. EA poinformowało, że produkcja ta na tych platformach zadebiutuje w nieco późniejszym terminie i trzeba będzie czekać na nią do 4 grudnia. Są jednak też i dobre wiadomości dla osób, które posiadają ten tytuł na obecnej generacji konsol.

Wszyscy aktualni posiadacze FIFA 21 w wersji na PS4 i Xbox One otrzymają bezpłatną możliwość bezpłatnej aktualizacji do next-genowego wydania. Taka opcja będzie możliwa do premiery przyszłorocznej edycji. To nie wszystko. EA zapewnia również, że wszystkie postępy poczynione w trybie FUT, a także postępy w VOLTA FOOTBALL, będą wspólne dla obu generacji konsol.

#FIFA21 is coming to PlayStation 5 and Xbox Series X|S on December 4th. More info here ➡ https://t.co/TbajtgHml5 pic.twitter.com/gTY0AzyUHY — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 27, 2020