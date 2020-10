Watchmen - komiksowy Rorschach to kontynuacja serialu HBO? Jest nawiązanie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Na amerykańskim rynku ukazał się długo wyczekiwany zeszyt Rorschach #1. Jego scenarzysta, Tom King, od kilku miesięcy był pytany o to, czy napisana przez niego historia będzie łączyć się z tą pokazaną w serialu Watchmen. Odpowiadał on, że w ogóle tego nie planował, ale po seansie produkcji HBO nieco zmienił swój stosunek do sprawy. Choć w jego ocenie nowy komiks nie jest oficjalną kontynuacją ekranowych przygód, "czytelnicy mogą traktować ją właśnie w ten sposób".

Akcja Rorschacha rozgrywa się w 2020 roku, 35 lat po wydarzeniach ukazanych w legendarnej serii Alana Moore'a i Dave'a Gibbonsa (przypomnijmy, że akcję serialu osadzono z kolei w 2019 roku). Na początku historii tajemniczy mężczyzna w kostiumie do złudzenia podobnym do tego, który wykorzystywał tytułowy bohater, próbuje zabić kandydata na prezydenta - ostatecznie zostaje on zastrzelony przez patrolujących ulice policjantów. W czasie autopsji śledczy dochodzą do wniosku, że napastnik nie miał na sobie oryginalnej chusty Rorschacha, a jedynie tanią podróbkę, którą można nabyć przed Halloween właściwie w każdym sklepie. Wówczas jeden z policjantów stwierdza:

To całkiem popularny kostium. Nawet po wydarzeniach z Oklahomy.

Amerykańskie portale popkulturowe nie mają wątpliwości, że słowa te stanowią nawiązanie do historii pokazanej w Watchmen. Akcja produkcji została bowiem osadzona w miejscowości Tulsa w amerykańskim stanie Oklahoma. To właśnie tam grupa fanatyków korzystających z masek Rorschacha i kierująca się jego zasadami stworzyła tzw. Siódmą Kawalerię, organizację, której lider zamierzał przejąć moce Doktora Manhattana.

Choć kwestia kontynuacji serialu pozostaje otwarta, zabieg Toma Kinga pozwala nam uznać produkcję HBO za część oficjalnego, komiksowego kanonu Strażników. Spekuluje się, że w nadchodzących odsłonach serii możemy zobaczyć inne nawiązania do Watchmen - wśród typów na tym polu pojawia się ewentualna obecność Laurie Blake czy Zwierciadła.