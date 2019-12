Watchmen - Regina King komentuje finał i szanse na 2. sezon

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Za nami już finał 1. sezonu serialu Watchmen, który w naprawdę zgrabny sposób domknął większość z ukazanych w historii wątków - Doktor Manhattan został zabity, a Ozymandiasz przyczynił się do uratowania naszej planety przed złowrogimi zamiarami Lady Trieu. Przypomnijmy, że ostatni odcinek kończy się intrygującym cliffhangerem; Angela Abar (Regina King) po zjedzeniu jajka, do którego rzekomo zostały przeniesione moce Manhattana, staje nad basenem i chce postawić stopę na tafli wody. Nie ujawniono więc, czy weszła ona w posiadanie nadludzkich zdolności czy też nie. Sama King tak komentuje tę sekwencję:

Odbieram to tak - a naprawdę uwielbiam wątek miłosnej relacji Angeli i Doktora Manhattana - że kiedy ona zobaczyła jajko, nie skupiała się raczej na tym, że pojawia się szansa na przejęcie mocy. Moja interpretacja jest taka, że dostrzegła w tym szansę na bycie bliżej Jona jeszcze ten jeden ostatni raz, tak jakby to znów miało ich połączyć, albo - jakkolwiek dziwacznie to nie zabrzmi - zespolić w jedną całość.

Tak z kolei aktorka odpowiedziała na pytanie o szanse na powstanie 2. sezonu:

Z przyjemnością wzięłabym udział w 2. sezonie, ale chciałabym, by był on tak mądry i emocjonalny jak ten pierwszy. A to z pewnością trudne zadanie. Chciałabym jednak, by to był ten sam poziom. Wróciłabym, jeśli to będzie tylko zbliżone do pierwszej odsłony serii.