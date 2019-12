Watchmen - kim był Lube Man? Wyjaśniono to po finale 1. sezonu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Choć finał 1. sezonu produkcji Watchmen od HBO dostarczył widzom odpowiedzi na większość nurtujących ich pytań, niektóre zagadki pozostały nierozwiązane. Stałoby się tak choćby z tożsamością postaci znanej jako Lube Man - przypomnijmy, że w trakcie 4. odcinka pojawił się on na drodze Angeli Abar, która ruszyła za nim w ostatecznie nieudany pościg. Informacji na jego temat dostarcza jednak internetowy projekt Peteypedia, w którym agent Petey co tydzień ujawniał kwestie związane z ekranową historią.

Autorem końcowego wpisu jest zastępca dyrektora FBI, Max Farragut. Jego notka ujawnia, że po wydarzeniach z finału agent Petey został zwolniony, by później sugerować, iż to właśnie on przyodziewał kostium tajemniczego Lube Mana. Farragut wspomina więc, że w szafce funkcjonariusza znaleziono "słój oleju", następnie opisując zwolnionego pracownika jako "entuzjastycznie i obsesyjnie nastawionego do herosów solipsystę (solipsyzm to pogląd filozoficzny głoszący, że percepcja rzeczywistości zależy wyłącznie od jednostkowych wrażeń danej osoby - przyp. aut.)". Na koniec decydent pisze, że w przypadku Petey'ego zachodzi "wysokie ryzyko działań mścicielskich", które "z dużym prawdopodobieństwem już się zrealizowało".

Innymi słowy: to agent Petey miałby ukrywać się pod kostiumem Lube Mana.