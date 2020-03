We Summon the Darkness - zwiastun filmu. Alexandra Daddario i satanistyczny kult

We Summon the Darkness to pełen czarnego humoru film, którego bohaterkami są trzy wielbicielki muzyki heavymetalowej. Alexis i jej dwie przyjaciółki jadąc na koncert słyszą o kolejnym morderstwie z serii makabrycznych zbrodni mających związek z satanistycznym kultem. Po koncercie dziewczyny zapraszają trzech mężczyzn do posiadłości ojca Alexis, kaznodziei, który straszy przed ogniem piekielnym. Wkrótce jednak spotkanie przerodzi się w makabryczne widowisko. Zadebiutował zwiastun produkcji. Wideo jest dostępne poniżej.

W obsadzie produkcji znajdują się Alexandra Daddario. Johnny Knoxville, Madie Hasson, Keean Johnson, Logan Miller i Amy Forsyth. Reżyseruje Marc Meyers.

We Summon the Darkness - premiera filmu w serwisach VOD 10 kwietnia.