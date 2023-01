Weapons - reżyser filmu Barbarzyńcy robi nowy horror. Prawa do projektu wyprzedane na pniu

Fot. Materiały prasowe

Weapons to nowy horror, który wyreżyseruje Zach Cregger, twórca filmu Barbarzyńcy, uznanego za jeden z najlepszych horrorów 2022 roku. Projekt trafił na rynek 22 stycznia. W ciągu 24 godzin po wysłaniu nowej produkcji Creggera do hollywoodzkich studiów, wybuchła krótka, ale intensywna wojna licytacyjna. I równie szybko zawarto niesamowitą umowę.

Zamykając burzliwe negocjacje we wtorek, 24 stycznia, New Line zdobyło prawa do Weapons , podpisując umowę, która wydaje się bezprecedensowa w dzisiejszych czasach, zwłaszcza dla filmowca, który zasadniczo ma tylko jeden film na swoim koncie. Mówi się bowiem o 8-cyfrowej kwocie zakupu. Umowa zapewnia kinową premierę filmu.

Weapons - o czym film?

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Jednak ujawniono, że projekt będzie wielowątkowym horrorem, który swoją tonacją przypomina film Magnolia z 1999 roku.