Teleskop Webba - nowe zdjęcia urzekają. Fascynująca Galaktyka Koło Wozu

NASA/ESA/CSA/STSCl

Teleskop Webba dopiero co rozpoczął swoją kosmiczną misję naukową, jednak NASA systematycznie dba o to, byśmy nie zapominali o najbardziej zaawansowanym technologicznie obserwatorium w historii ludzkości. Do sieci właśnie trafiły nowe zdjęcia; jedno z nich pokazuje słynną już Galaktykę Koło Wozu, inne z kolei przedstawiają supernową.

Koło Wozu, znana także jako ESO 350-G40, to znajdująca się w konstelacji Rzeźbiarza galaktyka pierścieniowa oddalona od naszej planety o 500 mln lat świetlnych. Jej charakterystyczny wygląd jest wynikiem kolizji dwóch galaktyk - galaktyki spiralnej i drugiej, mniejszej, niewidocznej na zdjęciu; wcześniej mieliśmy okazję oglądać ten sam obiekt dzięki teleskopowi Hubble'a. Dzięki aktualnej fotografii wiemy jednak, że w wewnętrznym pierścieniu Koła Wozu tworzą się gromady gwiazd, natomiast w zewnętrznym zachodzą intensywne procesy gwiazdotwórcze - to tutaj również gwiazdy umierają w ramach wybuchów hiper- i supernowych.

Wiele wskazuje na to, że teleskop Webba - zupełnie przypadkowo - zarejestrował także eksplozję samej supernowej. Pracujący z obserwatorium naukowcy opublikowali serię zdjęć oddalonej od Ziemi o ok. 3-4 mld lat świetlnych galaktyki SDSS J141930.11+525159.3; na fotografii widzimy obiekt znacznie jaśniejszy od reszty galaktyki, który najprawdopodobniej jest supernową. Przypomnijmy, że rejestrowanie wybuchających gwiazd jest zadaniem niezwykle trudnym dla jakiekolwiek teleskopu; choć rozbłyski są potężne i niekiedy potrafią przesłonić swoją jasnością całą galaktykę, są one naprawdę krótkie i trudne do obserwacji.

Teleskop Webba - nowe zdjęcia. Galaktyka Koło Wozu

Galaktyka Koło Wozu - teleskop Webba (MIRI)