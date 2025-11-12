fot. Netflix // BRON Studios

2. sezon Wednesday cieszył się dużą popularnością. Udało mu się nawet trafić do TOP10 najchętniej oglądanych anglojęzycznych seriali wszech czasów Netflixa, a w Rotten Tomatoes ma 87% "świeżości" (pozytywnych opinii) od recenzentów. Warto dodać, że w nowej odsłonie gościnny występ zaliczyła Lady Gaga. Kto mógłby przebić to cameo w kolejnej serii?

Czytaj więcej: 2. sezon Wednesday w rankingu wszech czasów Netflixa. Wyrzucił z TOP10 Stranger Things

Danny DeVito jako Kuzyn Coś?

Catherine Zeta-Jones, która wciela się w Morticię Addams, powiedziała Variety, że Danny DeVito jest jej wymarzonym aktorem, który mógłby wystąpić gościnnie w 3. sezonie.

Nie wiem, jak to możliwe, że Danny DeVito jeszcze nie dostał roli. Wyobrażacie sobie Danny'ego DeVito jako Kuzyna Coś? To byłoby super! Zabije mnie za to. On pomyśli sobie: "Tak, obsadzą mnie i nałożą włosy na całą twarz. Dzięki za sugestię, Catherine.

Poniżej możecie zobaczyć wypowiedź aktorki, która również wspomniała, że DeVito jest wieloletnim przyjacielem jej męża, Michaela Douglasa. Zdjęcia do 3. sezonu Wednesday mają się rozpocząć pod koniec listopada w Irlandii.

Przypomnijmy, że trwają prace nad spin-offem serialu, który skupi się na postaci wujka Festera (Fred Armisen).

