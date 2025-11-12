placeholder
Kto mógłby zagrać Kuzyna Coś w Wednesday? Catherine Zeta-Jones ze świetną sugestią

Odtwórczyni Morticii Addams​ zdradziła, kogo chętnie by zobaczyła w gościnnym występie w 3. sezonie Wednesday. Jej wybór do ewentualnej roli Kuzyna Coś wydaje się strzałem w 10-tkę.
Magda Muszyńska
Tagi:  wednesday 
gościnny występ casting obsada netflix Kuzyn Coś rola
Wednesday fot. Netflix // BRON Studios
2. sezon Wednesday cieszył się dużą popularnością. Udało mu się nawet trafić do TOP10 najchętniej oglądanych anglojęzycznych seriali wszech czasów Netflixa, a w Rotten Tomatoes ma 87% "świeżości" (pozytywnych opinii) od recenzentów. Warto dodać, że w nowej odsłonie gościnny występ zaliczyła Lady Gaga. Kto mógłby przebić to cameo w kolejnej serii?

Czytaj więcej: 2. sezon Wednesday w rankingu wszech czasów Netflixa. Wyrzucił z TOP10 Stranger Things

Danny DeVito jako Kuzyn Coś?

Catherine Zeta-Jones, która wciela się w Morticię Addams, powiedziała Variety, że Danny DeVito jest jej wymarzonym aktorem, który mógłby wystąpić gościnnie w 3. sezonie.

Nie wiem, jak to możliwe, że Danny DeVito jeszcze nie dostał roli. Wyobrażacie sobie Danny'ego DeVito jako Kuzyna Coś? To byłoby super! Zabije mnie za to. On pomyśli sobie: "Tak, obsadzą mnie i nałożą włosy na całą twarz. Dzięki za sugestię, Catherine.

Poniżej możecie zobaczyć wypowiedź aktorki, która również wspomniała, że DeVito jest wieloletnim przyjacielem jej męża, Michaela Douglasa. Zdjęcia do 3. sezonu Wednesday mają się rozpocząć pod koniec listopada w Irlandii.

Przypomnijmy, że trwają prace nad spin-offem serialu, który skupi się na postaci wujka Festera (Fred Armisen).

Wednesday  - zdjęcia i plakaty z 2. sezonu

Wednesday - 2. sezon

arrow-left
Wednesday - 2. sezon
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: bloody-disgusting.com

Powiązane seriale

8,0

2022
Oglądaj TERAZ Wednesday Komedia
Powiązane osoby

