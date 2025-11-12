Kto mógłby zagrać Kuzyna Coś w Wednesday? Catherine Zeta-Jones ze świetną sugestią
Odtwórczyni Morticii Addams zdradziła, kogo chętnie by zobaczyła w gościnnym występie w 3. sezonie Wednesday. Jej wybór do ewentualnej roli Kuzyna Coś wydaje się strzałem w 10-tkę.
2. sezon Wednesday cieszył się dużą popularnością. Udało mu się nawet trafić do TOP10 najchętniej oglądanych anglojęzycznych seriali wszech czasów Netflixa, a w Rotten Tomatoes ma 87% "świeżości" (pozytywnych opinii) od recenzentów. Warto dodać, że w nowej odsłonie gościnny występ zaliczyła Lady Gaga. Kto mógłby przebić to cameo w kolejnej serii?
Czytaj więcej: 2. sezon Wednesday w rankingu wszech czasów Netflixa. Wyrzucił z TOP10 Stranger Things
Danny DeVito jako Kuzyn Coś?
Catherine Zeta-Jones, która wciela się w Morticię Addams, powiedziała Variety, że Danny DeVito jest jej wymarzonym aktorem, który mógłby wystąpić gościnnie w 3. sezonie.
Poniżej możecie zobaczyć wypowiedź aktorki, która również wspomniała, że DeVito jest wieloletnim przyjacielem jej męża, Michaela Douglasa. Zdjęcia do 3. sezonu Wednesday mają się rozpocząć pod koniec listopada w Irlandii.
Przypomnijmy, że trwają prace nad spin-offem serialu, który skupi się na postaci wujka Festera (Fred Armisen).
Wednesday - zdjęcia i plakaty z 2. sezonu
Źródło: bloody-disgusting.com
