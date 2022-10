Wednesday: wujek Fester pojawi się w serialu? Tim Burton buduje tajemnicę

źródło: materiały prasowe

Wiemy, że w Wednesday pojawią się inni członkowie rodziny Addamsów na czele z Morticią i Gomezem. Pozostaje więc pytanie co z wujkiem Festerem? Trudno sobie wyobrazić historię Addamsów bez tej kultowej postaci.

Wednesday - wujek Fester w serialu

Tim Burton, reżyser serialu, w rozmowie z Empire potwierdził otwarcie, że zobaczymy wujka Festera w serialu. Gdy dziennikarz spytał go oraz showrunnerów o to, kto go zagra, odmówili odpowiedzi. Najwyraźniej kwestia castingu wujka Festera ma być emocjonującą tajemnicą, którą widzowie odkryją podczas seansu. Na ten moment nie ma żadnych przecieków o tym, kto mógłby go zagrać. Można spekulować, że może Tim Burton zatrudnił kogoś z kim lubi współpracować.

Fester jest oczywiście zapisany w świadomości fanów popkultury dzięki Rodzinie Addamsów z lat 90. Wówczas grał go Christopher Lloyd. Natomiast w popularnym serialu z lat 60. wcielał się w niego Jackie Coogan.

Wednesday - premiera w listopadzie na Netflixie.