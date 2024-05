Wenecja 2024: Joker 2 ma walczyć o główną nagrodę. Jakie będą jeszcze filmy?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Na ten moment festiwal filmowy w Wenecji nie ujawnił programu, więc oficjalnie nie wiadomo, kto będzie walczyć w konkursie głównym. Jednakże portal Variety poznał parę tytułów. Przede wszystkim Wenecja 2024 zaprosi Jokera, czyli film Joker: Folie a deux ma walczyć o Złotego Lwa. Przypomnijmy, że w 2019 roku Joker zdobył tę nagrodę na festiwalu.

Zobacz także:

Wenecja 2024 - jakie filmy?

Według dziennikarzy w konkursie głównym będzie też Maria o Marii Calls w reżyserii Pablo Larraina. Nie ma też zabraknąć filmu Queer w reżyserii Luki Guadagnino (Challengers) z Danielem Craigem w roli głównej. Walczyć ma też In the Hand of Dante z gwiazdorską obsadą, w której są tacy aktorzy jak Gal Gadot, Oscar Isaac, Jason Momoa, Gerard Butler oraz Al Pacino. Nawet na ekranie pojawi się Martin Scorsese w roli wieszcza, który wpłynie na Dante Alighieriego podczas pisania słynnej Boskiej komedii.

Natomiast poza konkursem mają się pojawić Samotne wilki z Clooneyem i Pittem oraz thriller Eden Rona Howarda z Aną de Armas, Sydney Sweeney, Vannesą Kirby i Judem Lawem. Mówi się też o Modi w reżyserii Johnny'ego Deppa, Hard Truths Mike'a Leigha oraz I'm Still Here Waltera Sallesa.

Festiwal filmowy w Wenecji odbędzie się w dniach 28 sierpnia - 7 września 2024 roku.