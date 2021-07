Wesele 2 - czemu film nie zawalczy w Konkursie Głównym Festiwalu w Gdyni 2021? Mamy odpowiedź

Fot. Marcin Szpak (Studio Metrage)

We wtorek, 13 lipca ogłoszono filmy, które zawalczą o Złote i Srebrne Lwy na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Co ciekawe na liście nie znalazło się Wesele 2 Wojtka Smarzowskiego, mimo, że projekt ubiegał się o udział i pierwotnie miał zadebiutować w polskich kinach we wrześniu. Postanowiliśmy zapytać o tę sytuację rzeczniczkę prasową festiwalu, Magdalenę Jacoń.

Oto odpowiedź, jaką otrzymaliśmy:

Film ten został wycofany z selekcji przez producenta, ponieważ nie będzie skończony na wrzesień.

Akcja produkcji ma rozgrywać się na dwóch planach czasowych - współcześnie oraz w 1941 roku. Obraz ma poruszyć kwestię relacji polsko-żydowskich.

W obsadzie filmu znajdują się między innymi Robert Więckiewicz, Michalina Łabacz, Agata Kulesza i Mateusz Więcławek.