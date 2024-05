Wesley Snipes może wrócić jako Blade szybciej, niż fani zakładali. W którym filmie się pojawi?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Od wielu miesięcy pojawiają się plotki, że Wesley Snipes powróci jako Blade, po raz pierwszy występując w uniwersum Marvela. Do tej pory spekulowano, że aktor miałby wcielić się w słynnego łowcę wampirów w Avengers: Secret Wars, ale studio chce najwyraźniej przyśpieszyć jego powrót. Według scoopera MyTimeToShineHello Snipes ma zagrać w jednym z najbliższych projektów z MCU.

Deadpool & Wolverine - Wesley Snipes wróci jako Blade?

Pierwsze dwie odsłony Blade’a przyczyniły się do popularyzacji kina superbohaterskiego. Podobnie jak X-Meni, czy Spider-Man Tobeya Maguire’a, Marvel chce wyrazić swój hołd również Wesleyowi Snipesowi, który miałby okazję pożegnać się z rolą łowców wampirów w jeszcze jednej produkcji. Jak podał MyTimeToShineHello aktor może wrócić do swojej roli znacznie wcześniej i to już w Deadpool & Wolverine.

Inny scooper, Daniel Richtman, poinformował pod koniec kwietnia, że właśnie trwają dokrętki do filmu z Pyskatym Najemnikiem i Loganem. Możliwe, że to właśnie wtedy Snipes miał okazję nagrać scenę, w której ponownie pojawi się jako Blade. Ma to więcej sensu niż w przypadku jego powrotu do roli w Avengers: Secret Wars, kiedy to głównym łowcą wampirów w MCU będzie Mahershala Ali, który wcześniej zadebiutuje w solowym filmie poświęconym jego bohaterowi.

Pojawienie się Snipesa w Deadpool & Wolverine miałoby dodatkowe znaczenie ze względu na wspólną przeszłość aktora z Ryanem Reynoldsem. Obaj mieli okazję zagrać ze sobą w Blade: Mroczna trójca z 2004 roku.

Deadpool & Wolverine - obsada

Za scenariusz odpowiadają Rhett Reese i Paul Wernick, czyli osoby odpowiedzialne za pierwsze dwie części, a wspierają ich Zeb Wells, Ryan Reynolds (jak przy każdej części) i reżyser widowiska, Shawn Levy. W obsadzie poza Reynoldsem i Hugh Jackmanem są Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Jennifer Garner (Elektra), Leslie Uggams, Karan Soni, Stefan Kapicić, Shioli Kutsuma, Rob Delaney, Emma Corrin oraz Matthew Macfadyen.

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca 2024 roku.

