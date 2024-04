Wesley Snipes powróci jako Blade? Ta plotka ekscytuje fanów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wiemy, że w MCU zadebiutuje nowy Blade, który ma być grany przez Mahershalę Aliego. Wygląda na to, że nie będzie on jedyny, a dzięki multiwersum, czyli motywowi alternatywnych światów równoległych zobaczymy na ekranie Wesleya Snipesa.

Blade - Wesley Snipes powraca

Jak donosi niezawodny Daniel Richtman kultowy Blade Wesleya Snipesa pojawi się w MCU. Według jego źródeł aktor już podpisał kontrakt z Marvel Studios. Na razie nie ma szczegółów, jak duża może być jego rola ani w jakim projekcie można go zobaczyć.

Jako że do tej pory nie było żadnych wzmianek o jego pojawieniu się w filmie Deadpool & Wolverine, spekuluje się, że to część przygotowań do epickiego finału w Avengers: Secret Wars. Wiemy, że w tym zakończeniu Sagi Multiwersum mamy zobaczyć wielu superbohaterów z różnych alternatywnych światów - taki jest plan według plotek, bo w tej ostatecznej walce, w której stawka jest wyższa niż kiedykolwiek, potrzeba będzie prawdziwej armii herosów, by mieć szansę na zwycięstwo.

