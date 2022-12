Redakcja naEKRANIE.pl życzy Wesołych Świąt

foto. naEKRANIE.pl

Jak ten czas szybko leci. Wydaje się, że Święta Bożego Narodzenia dopiero co były, a tu znów spotykamy się przy wigilijnym stole. Tradycyjnie mamy nadzieję, że w tym czasie zapominamy o wszystkim, co nas dzieli. Będziemy się cieszyć z tego, że jesteśmy razem. Bardzo się cieszymy, że dalej jesteście z nami i wspólnie możemy obserwować co dzieje się w popkulturze. A jak dobrze wiecie dzieje się sporo. Jednak ja nie o tym, przynajmniej nie teraz. Na podsumowanie 2022 roku przyjdzie jeszcze czas.

Całą redakcją chcielibyśmy Wam i Waszym bliskim życzyć, by te Święta były dla was magiczne i spokojne. By na stole wigilijnym znalazły się Wasze ulubione potrawy, a wieczór upłynął w radosnej, rodzinnej atmosferze. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia w imieniu redakcji naEKRANIE.pl życzy

Dawid Muszyński

Redaktor Naczelny naEKRANIE.pl